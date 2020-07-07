Китайский истребитель-невидимку FC-31 могут превратить в палубную версию

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Размер и вес истребителя могут сделать его хорошим кандидатом для адаптации к военно-морскому использованию после того, как ВВС отказались его ввести в эксплуатацию.

Китайская авиационная фирма заявила, что она надеется начать испытания нового реактивного самолёта в следующем году, что вызвало предположение о том, что она, возможно, работает над военно-морской версией FC-31 (J-31), информирует enovosty.com/news.

Истребитель пятого поколения, который еще называют «Кречет», до сих пор не смог привлечь покупателей из китайских военно-воздушных сил или иностранных военных, но аналитики считают, что возможно адаптировать его для нового поколения китайских перевозчиков.

В сообщениях в социальных сетях Китайского авиационного ведомства (CAE), научно-исследовательского подразделения Корпорации авиационной промышленности Китая, говорится, что его планы по разработке нового истребителя все еще находятся на пути к успеху, несмотря на последствия вспышки Covid-19.

«Судя по текущему прогрессу, наша работа может быть выполнена по графику, и испытательный полет самолета нового типа может быть гарантирован без промедления», — говорится в заявлении без указания типа истребителя, который находится в разработке.

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Китайский стелс-истребитель J-31 выполняет полет на Airshow China 2014 в Чжухай в китайской провинции Гуандун, 11 ноября 2014 года. Йоханнес Эйзель / AFP через Getty Images

По словам военных аналитиков, этот новый тип самолета, вероятно, является военно-морской версией FC-31, стелс-истребителя пятого поколения.

В отчете CAE сообщается, что его сотрудники работали вместе с Институтом 601 или Shenyang Aircraft Corporation, производителем FC-31 и J-15 — истребителя, который в настоящее время используется военно-морским флотом.

FC-31 — это второй отечественный истребитель-невидимка, разработанный по аналогии с американским F-35 от Lockheed Martin и имеющий схожие характеристики.

FC-31 совершил свой первый полет в 2012 году и появился на ряде авиасалонов в надежде привлечь иностранных покупателей, но так и не смог этого сделать. Китайские военно-воздушные силы также отказались размещать какие-либо заказы на эти истребители, хотя они были в первую очередь предназначены для использования этой службой.

Прототип самолета с тех пор претерпел несколько основных видимых модификаций, согласно фотографиям свидетелей с его испытательных полетов, а также официальным моделям, показанным на авиасалонах, и аналитики говорят, что его можно адаптировать для использования на авианосцах.

По словам шанхайского военного аналитика Ши Лао, проект по разработке нового истребителя предполагает, что разработчик сейчас сосредоточен на военно-морской версии, возможно, с катапультной системой взлета.

Пока оба активных китайских авианосца, Ляонин и Шаньдун, имеют только палубы для запусков с трамплина, но авианосцы следующего поколения будут использовать систему запуска с катапульты, и сейчас ведутся переговоры о том, какой из истребителей подойдет лучше для этих целей — FC-31 или J-20.

FC-31, который имеет максимальный вес 25 тонн, легче, чем J-20, который имеет максимальный вес 37 тонн, и он примерно на 3 метра короче в длину.

Эти факторы должны облегчить адаптацию для использования на авианосцах, но в отличие от J-20, FC-31 еще не вступил в эксплуатацию и не доказал свои возможности.

Независимо от того, какой из истребителей выберут, это будет первый китайский самостоятельно разработанный самолет для авианосца, поскольку J-15 был основан на прототипе Sukhoi Su-33, T-10K.

Ши сказал, что J-20 был любимым истребителем ВВС НОАК, и ему был дан приоритет с точки зрения инвестиций и ресурсов.

Но недавно замеченная модификация прототипа FC-31 в тестовом полёте может означать, что ВМС НОА вмешались, чтобы ускорить его разработку.

Но Ши признал, что даже если военно-морской вариант истребителя начнет испытания в следующем году, разработчики будут далеки от того, чтобы адаптировать его для посадки на авианосец, так как выявили проблему, которая поразила многие китайские военные самолеты.

«Ключевой трудностью остается старая проблема для китайских истребителей — двигатель».

Китайские инженеры долго боролись за производство современных двигателей, и некоторым истребителям приходилось использовать двигатели российского производства.

Существующие прототипы FC-31 в настоящее время используют двигатель WS-13, который основан на советской конструкции 1970-х годов и рассматривается как ограничивающий его эффективность и скрытность, и если он поступит в эксплуатацию, ему потребуется более современный двигатель.

Источник: Businessinsider