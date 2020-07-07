Израиль запустил новый спутник-шпион, который будет отслеживать ядерную деятельность Ирана

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Министерство обороны Израиля и израильская аэрокосмическая отрасль успешно запустили на орбиту ракету с новым электрооптическим разведывательным спутником Ofek-16 с расширенными возможностями.

Некоторые источники сообщили, что новый спутник-шпион будет использоваться для мониторинга ядерной деятельности Ирана, информирует enovosty.com/news.

Израиль является одной из немногих стран в мире, которые используют разведывательные спутники, предоставляя им передовые возможности для сбора разведывательных данных. По состоянию на апрель в число этих стран входил Иран, который успешно запустил спутник-шпион на орбиту после нескольких лет неудачных попыток.

Министр обороны Бенни Ганц заявил, что это «еще одно выдающееся достижение для оборонного комплекса, для оборонной промышленности в целом и для израильской аэрокосмической промышленности в частности — и что «технологическое превосходство и разведывательный потенциал необходимы для безопасности Государства Израиль».

Полезная нагрузка спутника была разработана Elbit Systems. Двигатели запуска были разработаны Rafael Advanced Systems and Tomer, государственной оборонной компанией. В этой программе приняли участие еще несколько компаний, в том числе Rokar и Cielo. Различные сотрудники IDF из разведывательного корпуса и ВВС также были глубоко вовлечены в процесс разработки спутника.

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После запуска спутник начал вращение вокруг Земли и передавать собранные данные. Инженеры IMoD и IAI начали серию предварительно запланированных испытаний, чтобы определить правильность и уровень производительности спутника, прежде чем он начнет свою полную эксплуатационную деятельность.

После запуска разведывательный отряд IDF 9900 будет отвечать за спутник Ofek 16.

Источник: Defence-blog