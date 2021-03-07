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В США успешно испытали управляемую ракетную систему повышенной дальности

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Компания Lockheed Martin, поставщик оружия №1 для Пентагона, испытала новую версию управляемой системы залпового огня с увеличенным радиусом действия.

По данным Lockheed Martin, она успешно провела испытания боеприпаса управляемой системы залпового огня следующего поколения (ER GMLRS) на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, информирует enovosty.com/news.

Во время летных испытаний снаряд ER GMLRS был выпущен из пусковой установки High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) армии США, построенной Lockheed Martin.

«Наша новая система GMLRS увеличенной дальности значительно увеличивает дальность действия существующей системы, предлагая выбор боеприпасов для больших расстояний и улучшая варианты с той же надежностью и точностью, которую ожидают наши клиенты», — сказала Гейлия Кэмпбелл, вице-президент Lockheed Martin по высокоточным боевым системам. «Наша команда занимается проведением обширных тестовых разработок в рамках нашей дисциплины, чтобы обеспечить успех миссии для армии США с большей гибкостью для многодоменных операций».

В США успешно испытали управляемую ракетную систему повышенной дальности

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Управляемая реактивная система залпового огня повышенной дальности Lockheed Martin

Как отметили в компании, демонстрация подтвердила характеристики траектории полета ракеты, дальность полета и проверенные интерфейсы с пусковой установкой HIMARS и работоспособность системного программного обеспечения.

Lockheed Martin произвела более 50 000 снарядов GMLRS и имеет контракт на производство более 9 000 новых унитарных ракет GMLRS и ракет с альтернативными боеголовками, более 1800 недорогих учебных ракет с уменьшенной дальностью и комплексной логистической поддержки для армии США и международных заказчиков. Системы производятся в Центре передового опыта Precision Fires в Камдене, штат Арканзас.

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Более 40 лет Lockheed Martin является ведущим разработчиком и производителем высоконадежных высокоточных ударных устройств дальнего действия, предоставляя отечественным и международным клиентам высоконадежные, проверенные в боевых условиях системы, такие как MLRS, HIMARS, ATACMS и GMLRS.


По материалам Defence-blog
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