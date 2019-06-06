Германия хочет создать собственное гиперзвуковое оружие

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Берлин намерен создать такое гиперзвуковое оружие, которое будет использоваться только в оборонительных целях. Именно так сказано в программе Федерального ведомства.

Германия хочет стать владельцем собственных гиперзвуковых ракет. Об этом сказано в программе Федерального ведомства по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации, информирует enovosty.com/news.

О том, что пункт создания гиперзвукового оружия был еще в прошлогодней программе сообщил глава отдела сбыта компании MBDA Петер Хайльмайер. Он заявил, что Берлин принял такое решение из-за «угроз» в виде российских военных БПЛА.

Хайльмайер заверил, что новые технологии будут применяться только для постройки ракеты «в оборонительных целях».

На данный момент никаких шагов в создании гиперзвукового оружия нет. Однако в Германии планируют, что первые испытания ракет будут проведены в ближайшие три года. Скорость нового оружия должна превышать скорость звука в пять раз.

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Специалисты MBDA считают, что потенциальная гиперзвуковая ракета может быть использована в системах ПВО. Также Хайльмайер не исключает – проект может из немецкого перерасти в общеевропейский.