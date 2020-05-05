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Новейший китайский бомбардировщик Xian H-20 может дебютировать в этом году

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Пекин "тщательно обдумывает" презентацию самолета на авиасалоне Чжухай в ноябре в период усиления региональной напряженности.

Стратегический бомбардировщик нового поколения в Китае, вероятно, будет готов к вводу в строй в этом году, но, как говорят, Пекин взвешивает последствия премьеры в сложное время в региональных отношениях из-за пандемии коронавируса., информирует enovosty.com/news.

Военные источники сообщили, что сверхзвуковой стелс-бомбардировщик Xian H-20, который, как ожидается, удвоит дальность удара, может впервые появиться на авиасалоне Чжухай в ноябре этого года, если пандемия пойдет на спад.

«Ожидается, что авиашоу Чжухай станет платформой для продвижения имиджа Китая и его успеха в борьбе с пандемией, сообщая внешнему миру, что пандемия не оказала большого влияния на китайские предприятия оборонной промышленности», — сказал источник.

Но появление бомбардировщика на авиасалоне в этом году может усилить напряженность, непосредственно угрожая странам, находящимся в зоне его досягаемости, особенно Австралии, Японии и Корейскому полуострову.

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«Пекинское руководство все еще тщательно обдумывает, повлияет ли премьера бомбардировщика на региональный баланс, особенно в связи с тем, что напряженность в регионе обострилась из-за пандемии Covid-19», — сказал другой источник.

«Как и межконтинентальные баллистические ракеты, все стратегические бомбардировщики могут быть использованы для доставки ядерного оружия… если Китай заявил, что он проводит политику национальной обороны, которая носит исключительно оборонительный характер, зачем ему такое наступательное оружие?»

Напряженность в регионе в последний месяц обострилась из-за войны слов между Пекином и Вашингтоном из-за пандемии, и обе стороны усилили морское патрулирование морей Тайваньского пролива и Южного и Восточного Китая.

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H-20 был разработан для поражения целей за пределами второго островного кольца, которое включает базы США в Японии, Гуаме, на Филиппинах.

Он будет оснащен ядерными и обычными ракетами с максимальной взлетной массой не менее 200 тонн и грузоподъемностью до 45 тонн. Ожидается, что бомбардировщик будет лететь на дозвуковых скоростях и потенциально может запустить четыре мощные гиперзвуковые крылатые ракеты-невидимки.

Однако, согласно источникам, как и первый в Китае активный истребитель-невидимка J-20, разработка двигателей бомбардировщика H-20 отстала от графика.

Для J-20 инженеры разрабатывали турбовентиляторные двигатели WS-15 с высокой тягой, но предполагается, что в самолете используются китайские двигатели WS-10B или российские двигатели AL-31FM2 / 3, которые ставят под угрозу его маневренность и скрытность на дозвуковых скоростях.

Военные энтузиасты предполагают, что H-20 может использовать российский двигатель NK-321, но два независимых военных источника заявили, что будут оснащены модернизированным двигателем WS-10.

«WS-10 по-прежнему является переходным двигателем для H-20, потому что он недостаточно мощный. Для его замены может потребоваться два-три года», — сказал один из источников.

Второй сказал, что скорость Н-20 будет медленнее, чем его первоначальная конструкция, а некоторые его боевые возможности будут снижены.

«Вот почему американским военно-воздушным силам наплевать на H-20, потому что он недостаточно силен, чтобы вызывать какие-либо опасения».

Если бы США решили развернуть больше сверхзвуковых истребителей F-35 — они уже продали около 200 Японии и Южной Корее — это могло бы подтолкнуть Китай к скорейшему вводу в строй нового бомбардировщика, сказал второй источник.

Считается, что H-20 разрабатывался с начала 2000-х годов. Проект по разработке стратегического бомбардировщика был впервые объявлен Народно-освободительной армией в 2016 году.

Источник: Businessinsider


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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