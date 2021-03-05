На спутниковых фотографиях зафиксирована активность на ядерном объекте КНДР — Fox News

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На спутниковых фотографиях, сделанных 38 North, была обнаружена активность на ядерном объекте КНДР

Организация 38 North на спутниковых фотографиях обнаружила фотографические доказательства добычи плутония, который является одним из компонентов ядерной бомбы. Спутниковые снимки показывают характерный дымовой шлейф, поднимающийся от завода, используемого для изготовления бомб. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

«Это первый раз за последние два года, когда мы видим какие-либо признаки активности на этом объекте», — объяснила представитель компании 38 North Дженни Таун. «Это не обязательно означает, что Северная Корея начала переработку (плутония), но это может означать, что они готовятся к этому».

«Ядерная деятельность (Северной Кореи) по-прежнему вызывает серьезную озабоченность», — отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. «Северная Корея в значительной степени последовательно подает сигналы о том, что они будут продолжать наращивать свою (ядерную) программу», — отметил эксперт по Северной Корее Таун.

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