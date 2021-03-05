РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

05.03.2021 г.
23:10На спутниковых фотографиях зафиксирована активность на ядерном объекте КНДР - Fox News
16:09Илон Маск готов запустить украинский спутник за $1 миллион (ВИДЕО)
09:07К Земле приблизится "Бог хаоса". В чём его загадка и опасность для планеты?
04.03.2021 г.
14:40Илон Маск построит в Техасе новый город
12:00Компания Baykar в Турции приступила к разработке боевого дрона с искусственным интеллектом
11:12WizCase заявила о бреши в системе Ringostat. В операторе настаивают — данные не утекли
07:15В Великобритании провели наземные испытания потенциально быстрейшего электросамолета
Все новости технологий

Аналитика

05.03.2021

Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста

Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Несмотря на падение экономик большинства развитых стран мира в 2020 году, в связи с накоплением огромной массы обесценивающихся денег в финансовой системе ...
02.03.2021

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский
На протяжении всей своей истории Израиль развивался в чрезвычайно тяжелых геополитических условиях. Это вынудило страну разработать уникальные модели ...
01.03.2021

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и бомбы СНБО
В Украине с опозданием началась массовая вакцинация, СНБО ввели санкции против телеканалов Медведчука, а суд приговорил Стерненко к семи годам лишения ...

Последние новости

05.03.2021 г.
23:23 США и Великобритания готовят новый удар по РФ – Bloomberg
23:10 На спутниковых фотографиях зафиксирована активность на ядерном объекте КНДР - Fox News
22:38 Кравчук назвал ключевые проблемы в переговорах по Донбассу
21:59 Польша настаивает, что "Северный поток-2" опасен для Европы, - Данилов
21:18 Великобритания спроектирует ракеты для украинских катеров
20:38 Европа озадачена выбором вакцины от COVID-19, - Associated Press
20:25 В Украине вступили в силу изменения в ПДД
19:58 Украина вернула кремлевского политзаключенного
19:46 Топ-10 самых интересных концептов будущих авто
19:19 Президент Еврокомиссии призывает ускорить процесс разработки паспортов вакцинации, - Reuters
18:49 Россия ведет международную "дипломатически прививочную игру", - СНБО
18:30 Путин и хорьки: Ёлкин нарисовал новую карикатуру про фобии главы Кремля
18:28 В Эстонии стартовали учения НАТО
18:20 Порошенко призвал Президента Зеленского публично откреститься от Коломойского
17:25 Ермак сделал заявление по интеграции Украины в НАТО
17:09 В Украину вернулась зима: Прикарпатье замело снегом (ВИДЕО)
16:48 Во Львове депутаты горсовета создали хор
16:09 Илон Маск готов запустить украинский спутник за $1 миллион (ВИДЕО)
15:55 Оксана Марченко выпустила первый фильм своего авторского проекта "Паломница"
15:29 США ввели санкции против олигарха Коломойского и его семьи
14:45 Гориллы в зоопарке Сан-Диего были вакцинированы раньше украинцев, - Гончаренко (ВИДЕО)
14:24 "Вакцинуем всех!": Степанов рассказал об этапах программы национальной вакцинации
14:20 "Расследование будет смотреть весь мир": Арьев призвал Раду немедленно создать ВСК по «вагнеровцам»
14:15 Побочный эффект от вакцины Covishield в пределах статистики, - Радуцкий (ВИДЕО)
13:33 Степанов является главным "коронавирусным коллаборантом" в Украине, - Железняк (ВИДЕО)
13:08 Кабмин Шмыгаля - филиал Офиса Президента, - Бойко дал оценку году работы Правительства (ВИДЕО)
12:39 Украинская власть не выполнила главное требование МВФ - не делать глупости, - Железняк (ВИДЕО)
12:05 Цены на нефть выросли на новостях от ОПЕК+
11:42 Украина финализирует процесс подписания соглашения о ЗСТ с Турцией. Шмыгаль поделился планами
11:11 Стало известно, сколько прививок от COVID сделали во всем мире
10:18 Аналитики поделились прогнозом мирового урожая зерна в 2021 году
10:00 Британские ученые рассказали, для кого вакцина от COVID окажется эффективнее
09:53 Байден хотел нанести два авиаудара в Сирии. Помешали женщина и дети, – The Washington Post
09:12 Названы четыре украинские области, близкие к красной зоне
09:07 К Земле приблизится "Бог хаоса". В чём его загадка и опасность для планеты?
08:59 Немецкие банки отказались обслуживать счета российских пропагандистов
08:55 В Аргентине мэр привился "Спутником" с портретом Путина в руках (ФОТО)
08:48 Вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, от чего зависит будущее Украины в НАТО
08:20 Итальянские ученые обнаружили еще один неприятный симптом Covid-19
07:20 ТОП-10 самых долговечных автомобилей
07:03 В Украине зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса, - ведущий инфекционист Минздрава
04.03.2021 г.
23:15 Минобразования будет следить за выпускниками вузов. В Украине запускают специальную программу
23:06 Страны ОПЕК+ оставили уровень добычи нефти на прежнем уровне, - Associated Press
23:01 Украинских водителей могут обязать снова сдавать на права
22:58 В столице у маршрутки на ходу отлетело колесо
22:00 Компания Hyundai показала свой самый дешевый кроссовер (ФОТО)
21:59 Минцифры разработает собственные защищенные смартфоны
20:58 Послы G7 сделали заявление по энергорынку Украины
19:58 В Украине отменили бумажные трудовые книжки
19:24 Топ-10 самых надежных авто
19:23 В Украине возобновляется конкурсный отбор на госслужбу
18:59 В Украине ввели в действие решение СНБО по двойному гражданству
Все новости »

На спутниковых фотографиях зафиксирована активность на ядерном объекте КНДР — Fox News

Главная » Последние новости » Новости технологий » На спутниковых фотографиях зафиксирована активность на ядерном объекте КНДР - Fox News
 
Печать Отправить на почту

 

 

На спутниковых фотографиях, сделанных 38 North, была обнаружена активность на ядерном объекте КНДР

Организация 38 North на спутниковых фотографиях обнаружила фотографические доказательства добычи плутония, который является одним из компонентов ядерной бомбы. Спутниковые снимки показывают характерный дымовой шлейф, поднимающийся от завода, используемого для изготовления бомб. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

«Это первый раз за последние два года, когда мы видим какие-либо признаки активности на этом объекте», — объяснила представитель компании 38 North Дженни Таун. «Это не обязательно означает, что Северная Корея начала переработку (плутония), но это может означать, что они готовятся к этому».

На спутниковых фотографиях зафиксирована активность на ядерном объекте КНДР — Fox News

«Ядерная деятельность (Северной Кореи) по-прежнему вызывает серьезную озабоченность», — отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. «Северная Корея в значительной степени последовательно подает сигналы о том, что они будут продолжать наращивать свою (ядерную) программу», — отметил эксперт по Северной Корее Таун.

Читайте: Северная Корея и Иран работают над разработкой баллистических ракет


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 269

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский
Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО
Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев
Пенсионная реформа в Украине: когда начинать копить на старость
Кадровая близорукость премьера и цена ошибки
Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?
Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена
Все статьи





Читайте также

Северная Корея и Иран работают над разработкой баллистических ракет
 Ким Чен Ын призывает к усилению роли партии в реализации пятилетнего плана страны, - Reuters
Северная Корея показала свое новое "мощнейшее оружие в мире" (ФОТО)
 Ким Чен Ын признал, что его план по восстановлению экономики провалился
Сестра Ким Чен Ына громкими обвинениями положила конец слухам о своей смерти
 Северная Корея милитаризует дельфинов, - Fox News
В Северной Корее приняли оригинальное решение для борьбы с COVID-19
 Пентагон обеспокоен новыми ракетами Северной Кореи, - Reuters

Армия

Гаубица 152 мм Д-20
Самолет истребитель BAE Harrier II GR5 / GR7 / GR9 (Великобритания)
Зенитный ракетный комплекс LeFlaSys/ASRAD (Германия)
Автоматический карабин BOFORS Аk5 (Швеция)
Вся армия    >>

Персоны

Косюк
Юрий
Ермаков
Евгений
Абромавичюс
Айварас
Барбул
Павел
Алексеевич
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: Сергей Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов (9093)

Курьез: пес притворился хромым, чтобы поддержать хозяина (ВИДЕО) (9046)

Япония спустила на воду фрегат нового поколения (ФОТО) (8759)


300_c2




работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Южмаш

help




bigmir)net TOP 100

 