Австралия совместно с Boeing участвует в разработке беспилотников Loyal Wingman

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Австралийское правительство согласилось совместно с Boeing разработать еще три беспилотника Loyal Wingman с целью улучшить транспортное средство, полезную нагрузку и связанные с ним средства поддержки и обучения.

11,7-метровый беспилотник Loyal Wingman (Boeing Airpower Teaming System) разработан для использования искусственного интеллекта (ИИ) в сочетании с другими пилотируемыми и беспилотными платформами. Он имеет дальность действия 2000 морских миль (3704 км) и носовую часть, которую можно снять, чтобы разместить различную полезную нагрузку, включая оружие, информирует enovosty.com/news.

Подписанное соглашение увеличит производственные мощности самолетов до шести для Королевских ВВС Австралии и оценивается в 115 миллионов долларов в течение трех лет. Loyal Wingman — первый военный боевой беспилотник, спроектированный и изготовленный в Австралии более чем за 50 лет.

Контракт будет поддерживать доработку конструкции самолета, развитие текущей и будущей полезной нагрузки, а также создание системы поддержки самолета в эксплуатации. Он также будет продвигать передовые концепции системы Airpower Teaming System посредством цифрового тестирования и демонстрации.

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«В дополнение к развитию системы проектирования и поддержки летательного аппарата, мы продолжим разработку системы управления самолетом, включая расширенные возможности ИИ для принятия решений, — сказал доктор Шейн Арнотт, программный директор Boeing Airpower Teaming System.

В понедельник компания сообщила, что беспилотник Loyal Wingman совершил свой первый полет.

В Boeing заявили, что в настоящее время разрабатываются дополнительные беспилотники Loyal Wingman, а совместные полеты запланированы на конец этого года. Производитель ранее заявлял, что до 16 беспилотников Loyal Wingman могут быть объединены с пилотируемым самолетом для выполнения миссий.

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