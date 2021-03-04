Компания Baykar в Турции приступила к разработке боевого дрона с искусственным интеллектом

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Турецкий производитель беспилотников приступил к этапу концептуального проектирования того, что, как он надеется, станет первым боевым беспилотником в стране.

Халук Байрактар, генеральный директор Baykar Savunma, заявил 28 февраля, что данный беспилотник является «первоочередной программой компании», информирует enovosty.com/news.

По его словам, частная компания завершит этап концептуального проектирования к 2023 году, к столетию Турецкой республики.

Планируемый беспилотник будет летать на рабочей высоте 12 000 метров. Воздушное средство передвижения с искусственным интеллектом сможет выполнять задания в течение пяти часов и будет подключен к сети передачи данных спутниковой связи.

Ожидается, что истребитель будет развивать крейсерскую скорость 0,8 Маха и нести максимум 1 тонну боеприпасов. Он будет использоваться при непосредственной авиационной поддержке, стратегическом нападении, атаке систем противовоздушной обороны и ракетных атаках.

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Программа Baykar реализуется на фоне неопределенности в отношении требований Турции к истребителям нового поколения. Соединенные Штаты приостановили партнерство Турции в программе Joint Strike Fighter, которая строит F-35, из-за покупки Турцией российской системы противовоздушной обороны С-400.

Турция также реализует национальную программу создания истребителей TF-X, но этот амбициозный проект преодолевает технологические препятствия и финансовые ограничения.

BAE Systems помогла TF-X на этапе концептуального проектирования в рамках программы стоимостью 125 миллионов долларов, но турецкие власти еще не выбрали двигатель, который должен появиться до того, как будет достигнут дополнительный прогресс на этапе проектирования.