Самолеты F-35B начали ходовые испытания на итальянском авианосце

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Пара истребителей F-35B начала ходовые испытания на борту авианосца ITS Cavour (CVH 550) ВМС Италии.

Летчики-испытатели совершили полеты на самолетах с коротким взлетом и вертикальной посадкой США F-35B STOVL с военно-морской авиабазы ​​Патаксент-Ривер (NAS Pax River), штат Мэриленд, на флагман ВМС Италии, который стартовал 28 февраля. Группа по испытаниям F-35, состоящая примерно из 180 человек, базирующаяся в NAS Pax River, приступила к ходовым испытаниям продолжительностью до четырех недель, информирует enovosty.com/news.

Италия заказала в общей сложности 30 самолетов F-35B — по 15 самолетов для ВВС и ВМФ. ВМС получили два таких самолета в 2018 и 2019 годах, а ВВС доставили свой первый F-35B 22 февраля 2020 года.

Сообщается, что в ангаре Cavour будет место для десяти F-35B и еще шести на палубе.

Длина судна — 244 метра, ширина — 39 метров. Водоизмещение около 27000 тонн. В ближайшие недели авианосец завершит технические испытания, по окончании которых начнется интенсивный тренировочный период.

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Модернизация Cavour:

Работы по модернизации и реструктуризации авианосца начались в декабре 2018 года. Летная палуба получила новое покрытие и металлическое усиление. Модернизация включает усиленную кабину экипажа для выдерживания нагрузки от прямой тяги двигателей F-35B.