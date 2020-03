Boeing поделился кадрами с первого полета CMV-22B (ВИДЕО)

В понедельник американский аэрокосмический гигант Boeing поделился кадрами с первого полета новейшей версии самолета Osprey.

CMV-22B является последним вариантом V22 и будет базироваться на военно-морском аэродроме North Island в Сан-Диего и военно-морской базе Norfolk., информирует enovosty.com/news.

Военно-морские силы выбрали Osprey Bell Boeing CMV-22B для замены парка Greyhound C-2A.

CMV-22B сможет перевозить до 2700 кг груза или персонала на расстояние 1150 морских миль. Этот расширенный диапазон обусловлен добавлением двух новых 60-галлонных резервуаров, установленных в крыле для дополнительных 120 галлонов топлива, а передние баки были перепроектированы для дополнительной вместимости.

Вариант CMV-22B имеет высокочастотное радио за пределами прямой видимости, систему оповещения пассажиров и улучшенную систему освещения для погрузки груза. Самолет также сможет перевозить силовой модуль двигателя F-35C Lightning II.

Планируется достичь начальных эксплуатационных возможностей CMV-22B в 2021 году.

