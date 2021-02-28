На Международной оборонной выставке IDEX-2021 представили огромное количество беспилотных систем (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » На Международной оборонной выставке IDEX-2021 представили огромное количество беспилотных систем (ФОТО) На Международной оборонной выставке IDEX-2021 представили огромное количество беспилотных систем (ФОТО)

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Чтобы привлечь внимание, необязательно приносить позолоченное оружие на выставку оборонной промышленности.

Тем не менее, если вы сможете отвести взгляд от великолепного стенда Пакистана, несколько тенденций выделяются на Международной оборонной выставке, проходившей 21-25 февраля в столице Эмиратов Абу-Даби, информирует enovosty.com/news.

Пакистанский стенд демонстрирует позолоченное оружие на выставке IDEX 2021. (Агнес Хелу / Персонал)

На выставке IDEX не было недостатка в беспилотных системах. Вспомните FLIR PackBot, переносного робота, который выполняет обезвреживание бомб, наблюдение и разведку. Также на стенде американской компании беспилотный наземный мини-аппарат FirstLook устроил посетителям акробатическое шоу, в котором он перепрыгнул через лестницу и упал на спину, а затем самостоятельно выпрямился и продолжил свой путь.

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Эстонский производитель Milrem Robotics продемонстрировал боевую роботизированную машину Type-X, предназначенную для поддержки механизированных подразделений. Система была произведена эстонской компанией и саудовской организацией King Abdulaziz City for Science and Technology.

Adasi, дочерняя компания конгломерата оборонной промышленности Эмиратов Edge, представила семейство дронов-камикадзе QX — первых в своем роде, произведенных в ОАЭ.

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Его дочерняя компания NIMR продемонстрировала свой полноприводный автомобиль Ajban, переделанный в беспилотный автомобиль.

Другая местная компания, Halcon, продемонстрировала свой дрон Shadow 25.

На другом стенде компании Marakeb Technologies, Etimad и Milanion Group из ОАЭ продемонстрировали ряд беспилотных систем.

Южноафриканская Paramount Group представила свои дроны дальнего действия N-Raven, а Milkor также продемонстрировала беспилотные технологии.

Тем временем на мероприятии присутствовала китайская международная торговая компания Aerospace Long March, которая привезла с собой несколько образцов БПЛА для демонстрации потенциальным клиентам.

А на краю выставочного зала стояли беспилотные летательные аппараты xFold американской компании ZM Interactive.

На выставке также были отмечены достижения в области искусственного интеллекта, дополняющие значительное количество беспилотных систем.

Помимо данных продуктов, издание Defense News также заметило нехватку посетителей в американских и европейских павильонах, вероятно, из-за нехватки объявлений и анонсов. Продолжающаяся пандемия коронавируса удерживала официальные делегации США от посещения мероприятия, а ограничения в европейских странах препятствовали поездкам. Представители промышленности США заявили, что они были заняты встречами с местными чиновниками.

Напротив, самыми посещаемыми местами оказались павильоны Эмиратов из-за большого количества объявлений Edge. Саудовские павильоны также посетили значительное количество посетителей: с одной стороны, компании рассказали о своих инновациях, а с другой стороны, в центре внимания была предстоящая выставка World Defense Show, которая состоится в Саудовской Аравии в марте 2022 года.

Конечно, на IDEX не было такого же количества посетителей, как на предыдущих выставках, и здесь было меньше официальных делегатов. Пять стран участвовали впервые — Израиль, Азербайджан, Португалия, Люксембург и Северная Македония.