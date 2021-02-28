General Atomics представила новое изображение своего боевого дрона нового поколения

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Подразделение Aeronautical Systems General Atomics, или GS-ASI, выпустило новый рендеринг своей беспилотной авиационной системы нового поколения.

В пятницу GA-ASI опубликовала изображение нового проекта ISR и ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на своей странице в социальных сетях, информирует enovosty.com/news.

В сообщении компании в Твиттере говорится: «Наша надежная цифровая инженерия и передовые производственные практики предоставляют солдатам доступные доминирующие системы вооружений со скоростью и летальностью, необходимыми для поддержания превосходного баланса».

Согласно открытым источникам, новый беспилотный летательный аппарат проектируется как предлагаемая замена беспилотных летательных аппаратов MQ-9 ВВС США.

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Дизайн новой концепции включает в себя целостные методы снижения сигнатур в радиочастотной, инфракрасной, визуальной и акустической областях. Длинная, тонкая конструкция крыла нового боевого беспилотника, по-видимому, также имеет все аспекты технологии малозаметности, начиная с воздухозаборников самолета.

Как и MQ-9 Reaper, это дистанционно пилотируемый средневысотный самолет с большой продолжительностью полета, предназначенный для разведки, наблюдения и обнаружения целей (ISTAR) и атак.

Многоцелевой MQ-9 с турбовинтовым двигателем был разработан при финансовой поддержке GA-ASI и впервые поднялся в воздух в 2001 году. MQ-9A был обозначен как «Reaper» в США и Королевских ВВС, но стал широко используемым названием для любого Predator.