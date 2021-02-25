Северная Корея и Иран работают над разработкой баллистических ракет

Главная » Последние новости » Новости технологий » Северная Корея и Иран работают над разработкой баллистических ракет Северная Корея и Иран работают над разработкой баллистических ракет

Закрыть Отправить

Северная Корея и Иран работают вместе над разработкой баллистических ракет большой дальности

В случайно обнародованной информации из отчета комитета Совета Безопасности ООН о санкциях против Северной Кореи говорится, что Северная Корея и Тегеран снова работают вместе … над разработкой баллистических ракет большой дальности. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Ранее информагенство Bloomberg News уже сообщало, что северокорейские ученые работают в штаб-квартире космической программы Ирана.

Кроме того, все знают, что иранские ученые присутствовали на ядерных испытаниях Северной Кореи на фоне обмена технологиями при производстве ядерных боеголовок.

Читайте: «Наше терпение не безгранично»: США сделали заявление по Ирану

Профессор Юн назвал Пхеньян «домашним складом» иранской ракетно-ядерной программы. «Мы знаем, что Северную Корею и Иран объединяют общие факторы или идеологическая враждебность по отношению к Соединенным Штатам», — говорит он. Иран назвал эту информацию «ложной и сфабрикованной»,