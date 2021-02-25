РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

25.02.2021 г.
23:00Северная Корея и Иран работают над разработкой баллистических ракет
22:57 Группа кораблей НАТО вошла в Черное море. Украиские военные присоединятся
14:10Китайский самолет KJ-600 не сможет работать с авианосцами Ляонин и Шаньдун
07:15Южная Корея собирается строить первый в своей истории авианосец
24.02.2021 г.
23:25Топ-8 автомобилей с минимальным уровнем шума в автосалоне
16:17"Живая лаборатория": Toyota начала строить в Японии умный город (ВИДЕО)
23.02.2021 г.
15:00На выставке IDEX 2021 компания из ОАЭ представила новую крылатую ракетную систему (ВИДЕО)
Все новости технологий

Аналитика

22.02.2021

Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов

Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
Под шумок борьбы с агрессором Зе-власть предпринимает попытки вернуть в Украину законодательство в налоговой сфере в том виде, в каком оно создавалось ...
19.02.2021

МВФ оставил Украину без очередного транша: причины

МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Отработав в соответствии с нынешней модой на удаленке, миссия МВФ окончила свою работу и опять оставила Украину без очередного транша. Причина - та же, ...
18.02.2021

Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?

Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?
На днях и.о. министра энергетики Юрий Витренко обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением сменить руководство «Нафтогаза» и ...

Последние новости

25.02.2021 г.
23:28 В США показали самый тяжеловооруженный истребитель в мире (ФОТО)
23:10 Гифку с котом продали на аукционе за 590 тысяч долларов
23:00 Северная Корея и Иран работают над разработкой баллистических ракет
22:58 Эксперты определили средний возраст автомобилей в Украине
22:57 Группа кораблей НАТО вошла в Черное море. Украиские военные присоединятся
22:39 Синоптик рассказала о приходе весны: самая теплая страна Европы
22:35 В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо (ФОТО)
22:10 Отдых-2021: для украинцев ввели новые правила пересечения границ
21:00 "Модная битва" в Верховной Раде: депутаты удивили новыми образами и сложными прическами (ФОТО)
19:47 Путин-Франкенштейн: Ёлкин разгадал тайну новой политсилы в РФ
19:35 В Киеве сумели разгадать тайну розового снега
19:24 Водоросли могут облегчить течение коронавируса, - ученые
19:12 Причасность России к авиакатастрофам: тайное становится явным, - "Злой одессит"
18:58 Президент назначил посла Украины в США
18:53 Узника Кремля, задержанного в Крыму, подвергли пыткам из-за футболки с украинской символикой
18:02 В Киеве вооруженные "титушки" на автобусе открыли стрельбу. Подробности
17:38 Сети АЗС продолжают поднимать цены на бензин
17:34 В Берлине лишнюю вакцину AstraZeneca решили раздать бездомным
17:28 Генсек НАТО рассказал о "хорошем разговоре" с Зеленским
16:39 Наживка, которую Кремль навязывает Украине: Пионтковский рассказал, чего ждать от Путина
16:09 Крым – не бутерброд. Это надгробный камень на могиле России, - Портников
15:42 "Злой одессит" рассказал, как "Спутник V" довел Аргентину до политического кризиса
15:38 В Китае заявили, что у них прошла "эпоха бедности"
14:46 Импорт колбасы в Украину вырос в два раза. Везут из Польши, продают в Нигерию
14:10 Китайский самолет KJ-600 не сможет работать с авианосцами Ляонин и Шаньдун
14:10 "Пора греть попкорн": Путин анонсировал конец большой лжи, - блогер
14:00 В Минюсте назвали самые распространенные в Украине отчества
13:40 Из-за аномальных морозов в Северной Америке замерз Ниагарский водопад: впечатляющие кадры
13:20 Юбилей легендарной поэтессы: украинские школьники записали рэп про Лесю Украинку
12:59 В Италии власти встали на защиту сотрудников компаний по доставке еды
12:38 «Наше терпение не безгранично»: США сделали заявление по Ирану
12:30 В Украине взлетели цены на подсолнечное масло: в чем причина
12:06 В Гонконге людям раздадут деньги просто так
11:58 В Украине создадут реестры госимущества
11:48 Украинцы переходят на электронные деньги
11:18 В США провели испытания патрульного катера типа "Айленд" для ВМС Украины (ФОТО)
10:56 В Украине обнародовали законопроект о промышленной политике
10:09 ВСУ получили от Латвии легкобронированные автомобили (ФОТО)
09:49 Броневики "Шторм" и "Шерп" вызвали ажиотаж в ОАЭ (ФОТО)
09:21 В Украине безналичные платежи будут осуществляться по новым правилам
09:08 "Укроборонпром" передал армии пять танков Т-72 (ФОТО)
08:58 В Украине резко подорожала электроэнергия
08:38 Во Франции построят инновационную субмарину нового поколения (ВИДЕО)
08:08 Во Флоренции установят памятник Тарасу Шевченко
07:45 ТОП самых необычных и редких авто в Украине (ФОТО)
07:37 Назван неожиданный фактор, который повлияет на погоду этой весной
07:30 Стали известны сроки военного призыва в Украине в 2021 году
07:18 На Луне обнаружили загадочный монолит
07:15 Южная Корея собирается строить первый в своей истории авианосец
07:00 Кабмин утвердил новые правила перевозки детей в авто: подробности
06:48 Экипаж самолета рассказал о встрече с НЛО
06:25 В столице с балкона выбросили диван (ФОТО)
06:01 В США продлили режим чрезвычайной ситуации
24.02.2021 г.
23:50 "Россия поймёт, где "красная черта": США готовят четыре пакета новых санкций против РФ
23:25 Топ-8 автомобилей с минимальным уровнем шума в автосалоне
23:21 Стало известно, как в ПЦУ относятся к вакцинации
22:45 Украинским водителям напомнили о штрафах за неправильную очистку своего авто от снега
Все новости »

Северная Корея и Иран работают над разработкой баллистических ракет

Главная » Последние новости » Новости технологий » Северная Корея и Иран работают над разработкой баллистических ракет
 
Печать Отправить на почту

 

 

Северная Корея и Иран работают вместе над разработкой баллистических ракет большой дальности

В случайно обнародованной информации из отчета комитета Совета Безопасности ООН о санкциях против Северной Кореи говорится, что Северная Корея и Тегеран снова работают вместе … над разработкой баллистических ракет большой дальности. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Ранее информагенство Bloomberg News уже сообщало, что северокорейские ученые работают в штаб-квартире космической программы Ирана.

Северная Корея и Иран работают над разработкой баллистических ракет

Кроме того, все знают, что иранские ученые присутствовали на ядерных испытаниях Северной Кореи на фоне обмена технологиями при производстве ядерных боеголовок.

Читайте: «Наше терпение не безгранично»: США сделали заявление по Ирану

Профессор Юн назвал Пхеньян «домашним складом» иранской ракетно-ядерной программы. «Мы знаем, что Северную Корею и Иран объединяют общие факторы или идеологическая враждебность по отношению к Соединенным Штатам», — говорит он. Иран назвал эту информацию «ложной и сфабрикованной»,


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 258

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Кадровая близорукость премьера и цена ошибки
Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?
Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена
Технический «развод»: за что мы платим, покупая бытовую технику
Вакцинация от COVID-19: когда и чем будут вакцинировать украинцев
Генеральный директор ПФК Денис Шевченко: «Наш комбинат теперь можно назвать не градообразующим, а громадообразующим предприятием»
Строительный рынок: проблемы отрасли в условиях пандемии
Долой всеобщее полное среднее образование, назад в забитое прошлое!
Все статьи





Читайте также

«Наше терпение не безгранично»: США сделали заявление по Ирану
 Ким Чен Ын призывает к усилению роли партии в реализации пятилетнего плана страны, - Reuters
Украина просит секретную запись о катастрофе самолета МАУ в Иране
 Иран ожидает отмены американских санкций, - Reuters
Иран ответил на угрозы Израиля: "Тель-Авив и Хайфа будут стерты с лица Земли"
 Северная Корея показала свое новое "мощнейшее оружие в мире" (ФОТО)
За продажу оружия: Госдеп озвучил новые антииранские санкции
 США ввели санкции против Ирана, - Reuters

Армия

Беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk (США)
Противотанковый ракетный комплекс Milan (Германия-Франция)
Бронеавтомобиль Grizzly GFF4 (Германия)
Беспилотник-камикадзе «Гайдамака» М-49
Вся армия    >>

Персоны

Гута
Иван
Сыроед
Оксана
Мирный
Александр
Кушнарёв
Игорь
Владимирович
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Стало известно, когда в Украину придет настоящая весна (9487)

Аби "за порєбриком" зрозуміли: "Білу книгу" української розвідки, яка розлютила Кремль, переклали російською (8291)

Один из захватчиков рассказал о реалиях "русского мира" и "подвигах" "коллег" на Донбассе (7564)


300_c2




работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Южмаш

help




bigmir)net TOP 100

 