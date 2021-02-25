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Китайский самолет KJ-600 не сможет работать с авианосцами Ляонин и Шаньдун

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китайский самолет KJ-600 не сможет работать с авианосцами Ляонин и Шаньдун
 
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Китайские палубные самолеты раннего предупреждения KJ-600 не смогут работать с нынешними авианосцами ВМС НОАК, такими как Ляонин и Шаньдун.

Самолет раннего предупреждения недавно провел еще одно «успешное летное испытание», сообщили китайские государственные СМИ в воскресенье, информирует enovosty.com/news.

Китайские военные эксперты сказали, что они ожидают, что самолет будет работать на больших авианосцах, оснащенных катапультами. В то время как Ляонин и Шаньдун оснащены только трамплинами для взлета, новый авианосец, как ожидается, будет оснащен электромагнитной системой запуска катапульт как для истребителей, так и для самолетов с неподвижным крылом.

Самолет авианосного базирования KJ-600 совершил успешный испытательный полет в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая, 27 января, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

На вопрос CCTV, может ли KJ-600 работать на нынешних авианосцах Китая, Ляонине и Шаньдуне, военный эксперт Сун начал отрицать такую ​​возможность, заявив, что эти два авианосца используют трамплины для взлета самолетов, но для этого требуются очень мощные двигатели, чтобы обеспечить достаточную тягу, а KJ-600 не был оснащен такими двигателями.

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Даже американский E-2 Hawkeye может работать только на крупных авианосцах, которые используют катапульты для помощи при взлете, потому что взлетная палуба авианосца слишком коротка, чтобы такой самолет мог взлететь только с помощью трамплина, объяснил Сонг.


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