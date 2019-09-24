Ученые нашли на Земле неизвестный ранее минерал

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На 170-километровой глубине исследователи нашли необычный минерал. До сих пор о нем ничего не было известно.

В мантии нашей планеты найден неизвестный ранее минерал. Об этом передают ученые, работающие в канадском Альбертском университете, информирует enovosty.com/news.

Странный минерал во время обнаружения находился внутри алмаза, найденного на территории ЮАР. Драгоценность в процессе своего формирования поглотила это неизвестное вещество и сохранила его до наших дней.

Ученые уже придумали название новому кристаллу. Решили именовать его гольдшмидтитом (назвали в честь геохимика Виктора Морица Гольдшмидта).

Новый минерал состоит из ниобия, калия, церия и лантана. Это показалось исследователям очень странным, ведь кристаллы, формирующиеся в мантии, в основном, состоят из железа и магния.

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Открытие нового минерала, по словам ученых, позволит человечеству лучше понять процессы, происходящие в мантии. Напомним, толщина этого слоя Земли равна приблизительно трем тысячам километров. Так как добраться до нее затруднительно, до сих пор существует много неизвестного о ее составе. В будущем специалисты собираются все же расшифровать химические реакции, происходящие внутри планеты.