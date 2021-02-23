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На выставке IDEX 2021 компания из ОАЭ представила новую крылатую ракетную систему (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » На выставке IDEX 2021 компания из ОАЭ представила новую крылатую ракетную систему (ВИДЕО)
 
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Halcon, производитель высокоточных систем наведения из ОАЭ, представил свою новую крылатую ракетную систему AntiShip-250 (HAS-250) на Международной оборонной выставке (IDEX) 2021, которая проходит в столице ОАЭ, Абу-Даби, 21-25 февраля.

Дебютировавшая на выставке IDEX 2021 , HAS-250 представляет собой современную противокорабельную систему, использующую малозаметную, дозвуковую крылатую ракету с дальностью полета около 250 км.

Как отмечают в компании, на конечной стадии она может лететь к своей цели на высоте ниже 5 метров.

Разработанная для обеспечения высочайших характеристик, HAS-250 использует глобальные навигационные спутниковые и инерциальные навигационные системы (GNSS + INS), а для высокоточного наведения на цель она оснащена активным/пассивным терминальным искателем и радиовысотомером.

Саид Аль Мансури, генеральный директор компании Halcon, сказал: «Наше внимание к интеллектуальным возможностям продолжает усиливаться, поскольку мы производим продукцию мирового класса на местном уровне. HAS-250 — это значительный шаг вперед в нашем стремлении оснастить военно-морские силы крылатыми ракетами с самыми высокими характеристиками. Это оружие, спроектированное и разработанное HALCON в ОАЭ, поможет в активной защите водных путей ОАЭ и укрепит репутацию EDGE как смелого, маневренного и разрушительного кластера».

Halcon является частью группы Missiles & Weapons в рамках EDGE, передовой технологической группы в области обороны, которая входит в число 25 крупнейших военных поставщиков в мире.


По материалам Defence-blog
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