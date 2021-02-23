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Израиль подтвердил планы покупки самолетов-заправщиков Boeing и F-35

Главная » Последние новости » Новости технологий » Израиль подтвердил планы покупки самолетов-заправщиков Boeing и F-35
 
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Министерство обороны Израиля подтвердило планы закупки пары самолетов-заправщиков Boeing KC-46 и дополнительных самолетов F-35.

«Первое письмо о предложении и принятии (LOA) было подписано на выходных — на закупку 2 самолетов-заправщиков Boeing. Аналогичные процессы будут запущены для приобретения третьей эскадрильи F-35, тяжелых вертолетов для замены флота CH-53 Yasur, современных боеприпасов и многого другого», — написало в понедельник Министерство обороны Израиля, информирует enovosty.com/news.

Израиль подтвердил планы покупки заправщиков Boeing и самолетов F-35

Истребитель-невидимка F-35I «Адир»

Кабинет министров Израиля одобрил выделение 9 из 38 миллиардов долларов текущего соглашения о внешнем военном финансировании, которое США заключили со страной. Согласно сообщениям, это будет включать приобретение заправщиков, новых тяжелых вертолетов, Bell Boeing V-22 Ospreys и F-35.

Читайте: Вооружение продолжается: ВВС США купят у Boeing очередные самолеты-заправщики KC-46A

Израиль подтвердил планы покупки заправщиков Boeing и самолетов F-35

Самолет-заправщик IAF KC-46

В марте прошлого года Госдепартамент США одобрил возможную продажу до восьми KC-46A и сопутствующего оборудования, что стало первым случаем, когда Вашингтон разрешил Иерусалиму покупать новые самолеты-заправщики.


По материалам Defenseworld
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