Израиль подтвердил планы покупки самолетов-заправщиков Boeing и F-35

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Министерство обороны Израиля подтвердило планы закупки пары самолетов-заправщиков Boeing KC-46 и дополнительных самолетов F-35.

«Первое письмо о предложении и принятии (LOA) было подписано на выходных — на закупку 2 самолетов-заправщиков Boeing. Аналогичные процессы будут запущены для приобретения третьей эскадрильи F-35, тяжелых вертолетов для замены флота CH-53 Yasur, современных боеприпасов и многого другого», — написало в понедельник Министерство обороны Израиля, информирует enovosty.com/news.

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Кабинет министров Израиля одобрил выделение 9 из 38 миллиардов долларов текущего соглашения о внешнем военном финансировании, которое США заключили со страной. Согласно сообщениям, это будет включать приобретение заправщиков, новых тяжелых вертолетов, Bell Boeing V-22 Ospreys и F-35.

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Самолет-заправщик IAF KC-46

В марте прошлого года Госдепартамент США одобрил возможную продажу до восьми KC-46A и сопутствующего оборудования, что стало первым случаем, когда Вашингтон разрешил Иерусалиму покупать новые самолеты-заправщики.