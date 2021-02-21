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На выставке IDEX 2021 будет представлен Humvee NXT 360 с ракетным комплексом Javelin

Главная » Последние новости » Новости технологий » На выставке IDEX 2021 будет представлен Humvee NXT 360 с ракетным комплексом Javelin
 
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Известный производитель Humvee, компания AM General, примет участие в Международной выставке вооружений (IDEX), которая состоится в Национальном выставочном центре Абу-Даби 21-25 февраля 2021 года. 

Ведущий производитель легких тактических транспортных средств представит свою новую версию легендарного тактического автомобиля HMMWV, известного в народе как «Хамви на стероидах», оснащенного дистанционной оружейной станцией MSI-DSL Terrahawk (RWS) и ракетой Raytheon/Lockheed Martin Javelin, информирует enovosty.com/news.

Посетители не только первыми познакомятся с автомобилем, но и получат возможность узнать о надежных и разнообразных предложениях компании.

«Мы с энтузиазмом участвуем в IDEX и впечатлены уровнем координации и поддержки, которую оказали организаторы, чтобы наше шоу было безопасным и успешным в эти непростые времена», — сказал Нгуен Тринь, генеральный исполнительный вице-президент AM по международной обороне. «Мы также очень рады представить NXT 360 нашим международным клиентам, поскольку это первая возможность для них получить практический опыт работы с этим революционным автомобилем».

Компания представит совершенно новый HUMVEE NXT 360 ES — прочный легкий тактический автомобиль. Созданный с использованием запатентованной технологии, этот автомобиль обеспечивает защиту от кинетической энергии на 360 градусов, а также от взрыва. В настоящее время предлагается два варианта (Base и ES), NXT 360 использует существующую платформу HUMVEE® и включает дополнительные улучшения. Модель ES будет оснащена 6,5-литровым двигателем V8 с турбонаддувом мощностью 250 л.с. и оснащена подвеской с длинным ходом для повышения маневренности независимо от местности — и все это оптимизировано для исключительной транспортировки по суше, морю и воздуху.

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Что касается MSI-DSL Terrahawk, то это следующее поколение малокалиберных RWS. Его уникальный дизайн может быть настроен в соответствии с индивидуальными требованиями конечного пользователя.

Полностью стабилизированный, Terrahawk RWS может быть оснащен несколькими типами датчиков для работы в любую погоду в течение 24 часов. Бортовая система управления огнем (FCS) обеспечивает полное сопровождение цели и баллистическую компенсацию. Автоматическая сигнализация FCS доступна с других датчиков автомобиля, включая приемники обнаружения выстрелов и лазерные предупреждения, если они есть.


По материалам Defence-blog
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