На выставке в Индии представят дрон, который будет способен объединяться с истребителями

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На выставке Aero India 2021 будет представлен дрон, который может объединяться с истребителями для доставки боеприпасов в хорошо защищенное небо противника.

Дрон Warrior, полный масштаб модели которого будет представлен на мероприятии, является первым полуневидимым беспилотником Индии. Он построен компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в рамках программы под названием Combat Air Teaming System (CATS). Ожидается, что первые прототипы Warrior будут летать в течение 3-5 лет, сообщает NDTV.

HAL работает над концепциями ведения войны с помощью дронов более 5 лет. В настоящее время компания работает над дизайном, разработкой и интеграцией ключевых подсистем Warrior, информирует enovosty.com/news.

Беспилотники Warrior предназначены для работы с индийским истребителем Tejas. «Несколько Warrior будут сотрудничать с одним Tejas», — сказал источник, близкий к проекту.

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Идея состоит в том, чтобы максимизировать эффективность каждой миссии, уменьшая при этом вероятность терять драгоценных пилотов, поскольку их будут сопровождать дроны, которые будут их защищать. «Warrior вооружен ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», которые будут использоваться для поражения целей на земле или в воздухе.

Источник: Defenseworld