ВВС США получили первый легкий штурмовик AT-6E Wolverine (ФОТО)

ВВС США получили свой первый легкий штурмовик AT-6E Wolverine

В ВВС США сообщили о получении первого легкого штурмовика AT-6 Wolverine от Textron Aviation. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«Поздравления нашему отделу истребителей и программ управления лёгких штурмовых самолетов Advanced Aircraft за то, что они успешно руководят программой по приобретению и использованию AT-6 Wolverine от Textron Aviation!» — говорится в официальном сообщении ВВС США.

A new aircraft just entered the @usairforce fleet! Congrats to our Fighters and Advanced Aircraft Directorate’s Light Attack Aircraft Program Office, for leading efforts to acquire and field @TextronAviation’s AT-6 Wolverine! (Photos By Brett Schauf) pic.twitter.com/mUoZLO6jT5

— Air Force Life Cycle Management Center (@AFLCMCofficial) February 17, 2021

