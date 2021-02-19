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Марсоход Perseverance сел на Марсе. Первые снимки и эффектная реакция NASA (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Марсоход Perseverance сел на Марсе. Первые снимки и эффектная реакция NASA (ФОТО)
 
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В NASA эффектно отреагировали на успешную посадку марсохода Perseverance

Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость) совершил удачную посадку в северном полушарии Марса. Марсоход NASA, который покинул Землю 30 июля прошлого года, вчера в 22:44 по киевскому времени совершил удачную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса, информирует enovosty.com/news.


Сигнал об этом за 11 минут 22 секунды преодолел около 200 миллионов километров и достиг центра управления полетами NASA на Земле в 22:55.

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U.S. Geological Survey составили интерактивную карту места посадки Perseverance. Это 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса. Считается, что 3,5–3,9 миллиарда лет назад здесь располагались дельта реки и озеро.

По словам участника миссии Кена Фарли, это озеро – идеальное место для жизни микробов в прошлом, и «прекрасное место, где они могли бы сохраниться и быть обнаруженными нами».

Perseverance на 14% тяжелее работающего на планете с 2012 года ровера Curiosity, он и сложнее своего предшественника. Аппарат будет искать следы жизни и изучать геологию планеты, чтобы понять причины превращения Марса в сухую холодную планету. Кроме того, на марсоходе будет проведен ряд экспериментов, полезных для возможных будущих экспедиций людей на планету. Так, эксперимент MOXIE призван показать возможность получения кислорода из марсианской атмосферы, которая на 96% состоит из углекислого газа.

Посадка марсохода, проходившая в несколько этапов, стала серьезным техническим вызовом. С помощью парашюта и реактивных двигателей ему надо было погасить скорость с 20 тыс. км/час до нуля. Проходила она в автоматическом режиме, поскольку радиосигнал с планеты в настоящее время идет до Земли 11 минут.

Сложность любой посадки на Марс состоит в том, что атмосфера планеты в сто раз менее плотная, чем на Земле. Ее плотности не достаточно для того, чтобы полностью погасить скорость при помощи парашютов, но хватит для того, чтобы сжечь аппарат, если что-то пойдет не так.

Марсоход Perseverance сел на Марсе. Первые снимки и эффектная реакция NASA (ФОТО)

Первый помощник руководителя Дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен рассказал о «плане действий в чрезвычайных ситуациях».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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