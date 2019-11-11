Пентагон хочет создать оружие, которое может уничтожить боевые лазеры

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Пока военные всего мира стремятся создать мощные боевые лазеры, у Пентагона есть кое-что еще.

Он хочет уничтожить эти лазеры, информирует enovosty.com/news.

Американские военные обеспокоены тем, что высокоэнергетическое лазерное оружие (также известное как HEL) может уничтожить или повредить спутники наблюдения, датчики, самолеты и транспортные средства или травмировать персонал. Несмотря на такие проблемы, как получение достаточного количества электроэнергии, эра боевого лазера скоро наступит. Военно- морские силы США и Германии разрабатывают лазерные пушки для своих военных кораблей, Россия может установить лазерную пушку для своего реактивного истребителя следующего поколения, а армия США хочет развернуть бронетехнику Stryker с лазерным вооружением к 2022 году.

Появление боевых лазеров «было обусловлено спросом на промышленные режущие станки и широкополосную связь на большие расстояния», — отмечается в исследовании DARPA, Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. «Те же самые лазерные материалы и устройства могут также использоваться оружием направленной энергии как для разрушительного, так и для ухудшающего воздействия (например, временное ослепление или деградация электрооптических / инфракрасных (EO / IR) датчиков). Оружие HEL противника может быстро обнаруживать, отслеживать, задействовать и достигать почти мгновенных эффектов, чтобы разрушить или уничтожить цели США и их союзников. Кроме того, уменьшенный размер, вес и мощность (SWAP) оружия HEL позволяют создавать очень мобильные системы».

Но если есть одно правило ведения войны, это то, что каждое оружие в конечном итоге получает свое контр-оружие. Бомбардировщик — встречайте истребитель. Танк — встречайте противотанковую ракету. И в конце концов, высокоэнергетический лазер — встречайте высокоэнергетическое лазерное оружие (C-HELW).

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«Потенциальной целью будущей программы является демонстрация закаленных в HEL-системах систем, которые могут быстро обнаруживать атаку лазерного оружия в тактических сценариях, определять местоположение источника (на и вне оси) и быстро сорвать атаку», — говорится в объявлении проекта. «В частности, DARPA стремится доказать выполнимость и потенциальную ценность технологий, которые могли бы обеспечить интегрированную систему, которая может выполнять все три из вышеуказанных функций».

В идеале, C-HELW сможет обнаруживать и разрушать высокоэнергетические лазеры, включая как мобильное, так и стационарное оружие, прежде чем они смогут стрелять. Интересно, что DARPA также хочет, чтобы закаленные «платформы и боеприпасы позволяли осуществлять кинетическую атаку на системы HEL». Это предполагает наличие ракет и бомб, а также пилотируемых самолетов и дронов, которые их несут, способных выдерживать лазерный огонь достаточно долго, чтобы уничтожить высокоэнергетическое оружие.

DARPA назвала одну из проблем для проекта как «внеосевое обнаружение рассеянного лазерного излучения на больших расстояниях в условиях высокой освещенности». Это указывает на то, что одним из способов обнаружения оружия HEL на большом расстоянии является рассеянный свет, который они испускают, предполагая, что он может быть замечен на фоне условий освещения.

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DARPA признает и другие проблемы для C-HEL, в том числе:

— Быстрая обработка на борту для определения местоположения, нацеливания и отслеживания источника в режиме реального времени;

— Разрыв цепи уничтожения HEL в течение миллисекунд после атаки;

— Материальные решения, которые защищают от атаки HEL и позволяют завершить миссию, включая миссии Counter High Energy Laser, во время такой атаки;

— Совместная работа нескольких систем противодействия оружию HEL, включая совместное зондирование в реальном времени и обработку данных;

— Определение точки, в которой атака оружия HEL была успешно прервана.

Идея противостояния лазеру была неизбежной. Но это также гонка, которая, вероятно, продолжится, поскольку технологии делают лазерное оружие еще более практичным.