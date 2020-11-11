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Китайские военные начнут использовать экзоскелеты в высокогорье

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Китайские военные, дислоцированные в высокогорных регионах, могут вскоре начать использовать экзоскелеты, созданные для экономии энергии при выполнении таких задач, как патрулирование, транспортировка и материально-техническое обеспечение.

Центр исследований технологий улучшения функций человека, входящий в состав государственной корпорации China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC), уже доставил ряд этих гибких, автономных экзоскелетов военным, сообщает Global Times во вторник., информирует enovosty.com/news.

«В суровых условиях высокогорья другие устройства, такие как беспилотные летательные аппараты и собаки-роботы, могут столкнуться с трудностями при достижении намеченного пункта назначения из-за сильного ветра или сложной местности. Вот почему традиционный человеческий труд все еще необходим», — сказал Чжан Лицзянь, руководитель исследовательского центра.

Чжан объясняет: «Но в высокогорных регионах из-за нехватки кислорода груз весом 1 кг кажется 5-килограммовым, а на высоте 3500 м физические возможности человека снижаются до 70-75% от нормального уровня. Экзоскелет может эффективно экономить 5-10% энергии, расходуемой при ходьбе, альпинизме и переноске груза, и около 70-80% энергии, расходуемой при стоянии и при переноске груза весом 25 кг”.

Экзоскелет изготовлен из углеродного волокна и весит всего около 4 кг. Надевание снаряжения занимает меньше минуты. Он долговечен, несмотря на возможные суровые условия эксплуатации в высокогорных регионах. В отчете говорится, что для борьбы с экстремальными морозами и износом оборудование не содержит пластика.

Читайте: Китайські військові почнуть використовувати екзоскелети в високогір'ї

Китайские военные начнут использовать экзоскелеты в высокогорье

Чжан сказал, что на создание первой партии из дюжины экзоскелетов, которые в настоящее время стоят менее 50 000 юаней (7565 долларов США), потребовалось всего около 20 дней. В зависимости от спроса клиентов производство может быть увеличено до 1000 единиц в месяц, а стоимость единицы может быть снижена.

Источник: Defenseworld


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