В Южной Корее заявили о готовности прототипа реактивного самолета KF-X

Главная » Последние новости » Новости технологий » В Южной Корее заявили о готовности прототипа реактивного самолета KF-X В Южной Корее заявили о готовности прототипа реактивного самолета KF-X

Закрыть Отправить

Управление программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) объявило сегодня, что его прототип истребителя KF-X почти готов и его развертывание запланировано на апрель 2021 года.

На фотографии, опубликованной DAPA, показан самолет в полностью собранном виде, информирует enovosty.com/news.

Реактивный прототип в настоящее время окрашен в желто-зеленый цвет. Перед демонстрацией в апреле он будет окрашен в темно-серый цвет.

Сборка первого прототипа началась в сентябре 2020 года компанией Korea Aerospace Industries (KAI), которая возглавляет проект под руководством DAPA. Самолеты KF-X заменят старые истребители F-4 и F-5.

KAI хочет завершить строительство трех прототипов к концу этого года и завершить сборку еще трех к середине 2022 года. По словам официальных лиц, отдельно будут изготовлены два дополнительных экземпляра для наземных испытаний с целью проверки прочности самолета.

Читайте: Истребители НАТО перехватили российские военные самолеты возле Норвегии

Первые летные испытания истребителя поколения 4.5 намечены на 2022 год. Завершение наземных и летных испытаний ожидается примерно в 2026 году.