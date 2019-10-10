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Virgin Orbit собирается стать первой частной компанией, которая запустит спутник на Марс

Главная » Последние новости » Новости технологий » Virgin Orbit собирается стать первой частной компанией, которая запустит спутник на Марс
 
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Компания Virgin Orbit, входящая в состав корпорации Virgin Galactic Ричарда Бренсона, намерена стать первой, которая отправит спутник на Красную планету.

Virgin Orbit заявила, что станет первой частной компаний, которая запустит на Марс спутники. Несколько небольших исследовательских аппаратов планируется отправить на соседнюю планету в сотрудничестве со стартапом SatRevolution, информирует enovosty.com/news.

На Красную планету, как сообщают сотрудники корпорации, намерены вывести спутники класса CubeSat. Первые зонды полетят к цели уже в 2022 году.

Микроспутники на орбиту Марса выведет ракета LauncherOne, созданная также корпорацией корпорации Virgin Galactic Бренсона. Путь от Земли к Марсу займет, согласно подсчетам, около двух лет.

Спутники будут находится на обите Марса. Они предназначены для фотографирования и анализа атмосферы. С их помощью ученые также надеются отыскать на соседней планете залежи воды. Более подробные данные о миссии пока держаться в секрете.

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Справка. Virgin Orbit – компания, созданная в 2017 году. Она позиционируют себя такой, которая планирует предоставлять услуги по запуску малых спутников.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 30

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