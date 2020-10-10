Украина планирует закупить для армии турецкие боевые дроны Bayraktar TB2

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

10.10.2020 г.
21:45Украина планирует закупить для армии турецкие боевые дроны Bayraktar TB2
20:21Северная Корея показала новую межконтинентальную баллистическую ракету, способную "долететь до США" (ФОТО)
13:4712-летний школьник собрал дома ядерный реактор, заказав детали в интернете
08.10.2020 г.
14:00Британские ВВС успешно провели испытание электронной атаки с использованием роя дронов
07.10.2020 г.
23:30Крошечный буксир ВМФ США «взорвал» социальные сети и получил прозвище «самого маленького корабля американского флота»
15:00Китай разрабатывает новую гаубицу на платформе танка Type 15
12:59В Китае презентовали электрический дрон для транспортировки людей (ВИДЕО)
Все новости технологий

Аналитика

09.10.2020

Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться

Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться
Уже в конце октября украинцы будут избирать новую власть на местах. На этот раз местные выборы пройдут по новому избирательному кодексу, который вступил ...
03.10.2020

Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия

Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия
Новый взрыв кровопролития в Закавказье по линии противостояния Армения-Азербайджан был ожидаемым, но оказался неожиданным, хотя первые ласточки нынешней ...
30.09.2020

Банковская тайна: кто будет иметь доступ к счетам украинцев

Банковская тайна: кто будет иметь доступ к счетам украинцев
"Зеленый принтер" хоть и сбоит непрерывно, работая в аварийном режиме, но не перестает выдавать на-гора разного рода нормотворческий трэш под внешне ...

Последние новости

10.10.2020 г.
23:09 Лукашенко провел утро в СИЗО КГБ Беларуси
21:50 ТОП-10 самых интересных кроссоверов, которые официально не представлены в Украине
21:45 Украина планирует закупить для армии турецкие боевые дроны Bayraktar TB2
20:21 Северная Корея показала новую межконтинентальную баллистическую ракету, способную "долететь до США" (ФОТО)
19:52 Спецназ задержал экс-президента Киргизии. В Бишкек вошли военные, танки и БТР
18:30 Власти Беларуси позволили Сергею и Светлане Тихановским поговорить впервые за 4 месяца
16:35 Жесткого локдауна не будет, - Степанов о карантине в связи с COVID-19
14:53 Названы продукты, опасные при пандемии коронавируса
14:05 Кремль поддержал Лукашенко из-за страха потерять российские военные объекты в Беларуси - СМИ
14:03 Фото дня: В Чернобыле заметили бабочку размером с птицу (ФОТО)
13:52 Ученые обнаружили новые неприятные симптомы коронавируса
13:47 12-летний школьник собрал дома ядерный реактор, заказав детали в интернете
13:44 СБУ нашла 32 украденные баржи Дунайского пароходства
13:02 Азербайджан заявил, что Армения применила в Нагорном Карабахе фосфорные боеприпасы
12:56 Украинки с детьми просят помочь им вернуться домой из лагеря беженцев в Сирии
12:51 За сутки госпитализировано 990 человек больных COVID-19, - Степанов
12:28 Трамп заявил о фальсификации выборов: 50 тысяч избирателей в Огайо получили ложные бюллетени
11:35 Нагорный Карабах: Как после обстрелов выглядит Степанакерт (ФОТО)
11:01 Российские пранкеры разыграли парламент Дании от лица Тихановской
10:47 Больницы столицы переполнены больными COVID-19
09:39 Курьез: страус присоединился к велогонке и почти победил (ВИДЕО)
09:28 ВОЗ подтвердила информацию о многих случаях повторного заражения COVID-19
09.10.2020 г.
23:27 Алиев признал прибытие в Азербайджан турецких истребителей F-16
20:02 Facebook заблокировал снимок лука. В чем суть "пикантной" ситуации
19:58 В Украине опять обновили зоны карантина. Кто покраснел?
19:11 Украинцы смогут бесплатно сдать тест на Covid-19 в частной лаборатории
18:56 В Украине появятся два новых праздника
18:52 В Украине изготовят экспериментальное лекарство против коронавируса
18:25 Без скрытых процентов: «ШвидкоГроші» поддерживает закон о прозрачных микрокредитах
17:32 Турция ответила на обвинения Макрона о переброске сирийских боевиков в Азербайджан
17:18 В Украине могут полностью перейти на григорианский календарь и не переводить часы
17:15 Премьера в Украине могут сменить этой осенью. Депутат рассказал, кому "светит" пост
17:10 Исход выборов мэра Харькова во многом зависит от состояния здоровья Кернеса,- Саакян
16:47 На выборах в Киеве все будет определяться в тройке Верещук-Притула–Пальчевский, - политолог Олег Саакян
16:32 В Украине проблемы с выплатами пенсий будут продолжаться до 2050 года
16:15 На Земле был самый горячий за всю историю сентябрь
16:13 В Украине появится необычный сервис для водителей
15:22 В Киргизии начались столкновения между протестующими: летят камни, прозвучали выстрелы (ВИДЕО)
15:19 Воздушные силы ВСУ пополнились еще одним модернизированным истребителем
15:09 Стало известно, когда в Украине введут режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
14:53 Увеличат в два раза: Кабмин будет по-новому считать зарплаты COVID-медикам
14:29 Не только от COVID-19: В Китае разработали вакцину двойного действия
14:19 Спутниковые снимки подтверждают присутствие турецких истребителей F-16 в Азербайджане - СМИ
14:07 Формула Шмыгаля: Денег на пенсии не будет, но вы держитесь (Видео)
14:05 Зарплата составляет меньше половины доходов украинцев
12:59 На Марсе обнаружили дюны возрастом миллиард лет (ФОТО)
12:29 Северная Корея готовится к масштабному военному параду, несмотря на COVID-19, - Reuters
12:16 Во Франции ради спасения океана подстригли работников Версаля
12:09 ВОЗ зафиксировала рекордный рост новых случаев COVID-19 в мире - более 338 тысяч заболевших за сутки
12:04 ФБР предотвратило захват Капитолия и похищение губернатора штата Мичиган
11:39 В Китае металлургический завод подарил сотрудникам 4 тысячи авто
11:18 Шмыгаль срочно собирает руководителей областей из-за стремительного распространения COVID-19
10:58 Идея администрации Трампа о продаже ОАЭ истребителей F-35 столкнулась с проблемами, - Fox News
10:43 В Украине анонсировали возможность жесткого карантина
10:16 Цены на украинскую пшеницу выросли до четырехлетнего максимума
09:58 Топ-5 самых популярных моделей авто в Украине
09:48 В Украине предложили ввести карантин "выходного дня"
09:16 Работников Енакиевского металлургического завода попросили "потерпеть з зарплатой", - Злой Одессит
08:49 В Украине готовят к открытию временные госпитали для больных COVID
08:28 США ввели санкции против Ирана
Все новости »

Украина планирует закупить для армии турецкие боевые дроны Bayraktar TB2

Главная » Последние новости » Новости технологий » Украина планирует закупить для армии турецкие боевые дроны Bayraktar TB2
 
Печать Отправить на почту

 

 

Для украинской армии планируется закупить в Турции дополнительную партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2.

Украинская и турецкая стороны согласовывают договоренности по созданию совместного предприятия для локализированного в Украине производства дронов. В Украине может быть развернута линия по лицензионной сборке штурмовых дронов этой модели, информирует enovosty.com/news.

Речь идет о приобретении до 50 ударных беспилотников. Дроны этой модели были успешно задействованы Турцией при проведении военных операций в Сирии, Ливии и использовались Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

За последние годы беспилотники турецкого производства стали неотъемлемой частью ряда военных конфликтов. Турецкая армия активно применяет самый широкий спектр беспилотной техники: от небольших дронов разведки до тяжелых ударных беспилотников. Турецкие БПЛА используют недостатки устаревших систем ПВО, а также наносят смертоносные удары по военной технике с применением управляемых ракет.

Беспилотники моделей Anka-B, Bayraktar TB-2 активно участвовали в военных конфликтах в Сирии и Ливии. В последние недели турецкие дроны также были задействованы в Нагорном Карабахе, где смогли нанести серьезный урон армянским войскам.

Читайте: В США провели испытания БПЛА Reaper с рекордным количеством ракет

В ближайшее время турецкие дроны могут появиться и в украинском небе. Как заявил генеральный директор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря, возможность закупки и лицензионного производства турецких дронов Bayraktar на Украине не так давно обсуждалась на высоком уровне.

Всего министерство обороны Украины планирует закупить от шести до 12 комплексов Bayraktar TB2, каждый из которых включает от 6 до 12 станций управления, и от трех до четырех беспилотных аппаратов. В 2019 году Украина уже получила шесть таких беспилотников, которые с тех пор регулярно принимают участие в военных учениях.

Предполагается, что совместное производство (крупноузловая сборка дронов) будет локализовано в Украине, идет выбор места для завода. Стоимость комплекса, в том числе с учетом импортных комплектующих, которые сама Турция закупает, при этом уменьшится на треть, говорит Ноздря.

Пока что Украина продолжает опытную эксплуатацию уже приобретенных комплексов: идет определение их устойчивости к суровым климатическим условиям. Последующая продажа Украине Bayraktar TB2 зависит от результатов этой проверки, подчеркнул глава Укрспецэкспорта.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 179

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться
Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия
Банковская тайна: кто будет иметь доступ к счетам украинцев
Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой
Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП
Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин или Страсти по локализации
Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
4 000 евро учителю: Обидеть педагога может каждый, но никто не помогает материально
Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Одесская область – рекордсмен по скорости строительства… коррупционных схем
Все статьи







Читайте также

В США провели испытания БПЛА Reaper с рекордным количеством ракет
 Южная Корея займется разработкой дронов, которые могли бы заменить солдат в бою
В США представили концепт крупного ударного беспилотника на смену MQ-9 Reaper
 Трамп разрешил продажу тяжелых американских беспилотников
Boeing представил прототип беспилотного аппарата Loyal Wingman для истребителей
 Во Франции испытали беспилотник nEUROn: чем он примечателен
В Сети появился снимок, демонстрирующий впечатляющую линейку китайских военных БПЛА (ФОТО)
 Появилось впечатляющее видео первого полета турецко-украинского БПЛА Akıncı (ВИДЕО)

Новости технологий

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Германии представили прототип боевой машины, способной разгоняться до 100 км/ч (ФОТО) (2744)

Британские ВВС успешно провели испытание электронной атаки с использованием роя дронов (2639)

В США провели испытания БПЛА Reaper с рекордным количеством ракет (2067)

Японские военные приняли на вооружение первый современный самолет-разведчик (1175)

Крошечный буксир ВМФ США «взорвал» социальные сети и получил прозвище «самого маленького корабля американского флота» (1068)

В Китае презентовали электрический дрон для транспортировки людей (ВИДЕО) (827)

Китай разрабатывает новую гаубицу на платформе танка Type 15 (705)

12-летний школьник собрал дома ядерный реактор, заказав детали в интернете (655)

В Индии успешно запустили гиперзвуковую тактическую ракету (524)

Северная Корея показала новую межконтинентальную баллистическую ракету, способную "долететь до США" (ФОТО) (488)

Армия

Самолет Су-24МР
Бронированный автомобиль KRAZ COUGAR (КУГУАР)
Бронеавтомобиль LAPV Enok (Германия)
Реактивная система залпового огня БМ-21К
Вся армия    >>

Персоны

Луческу
Мирча
Савченко
Надежда
Климпуш-Цинцадзе
Иванна
Бабак
Алена
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Михаил Волынец и его профсоюзный бизнес

Закат латифундиста Вадима Нестеренко: долги и уголовные дела «похоронят» Ristone Holdings?

Вагонным фарцовщикам – приготовиться!


Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Британии жених и невеста хитро спрятали 250 гостей, чтобы не нарушать карантин своей свадьбой (ФОТО) (7980)

В моду входят платья для мужчин (ФОТО) (7537)

Туман в Киеве: в сети появились захватывающие фото (5523)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Банковская тайна


help




bigmir)net TOP 100

 