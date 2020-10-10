Украина планирует закупить для армии турецкие боевые дроны Bayraktar TB2

Главная » Последние новости » Новости технологий » Украина планирует закупить для армии турецкие боевые дроны Bayraktar TB2 Украина планирует закупить для армии турецкие боевые дроны Bayraktar TB2

Закрыть Отправить

Для украинской армии планируется закупить в Турции дополнительную партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2.

Украинская и турецкая стороны согласовывают договоренности по созданию совместного предприятия для локализированного в Украине производства дронов. В Украине может быть развернута линия по лицензионной сборке штурмовых дронов этой модели, информирует enovosty.com/news.

Речь идет о приобретении до 50 ударных беспилотников. Дроны этой модели были успешно задействованы Турцией при проведении военных операций в Сирии, Ливии и использовались Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

За последние годы беспилотники турецкого производства стали неотъемлемой частью ряда военных конфликтов. Турецкая армия активно применяет самый широкий спектр беспилотной техники: от небольших дронов разведки до тяжелых ударных беспилотников. Турецкие БПЛА используют недостатки устаревших систем ПВО, а также наносят смертоносные удары по военной технике с применением управляемых ракет.

Беспилотники моделей Anka-B, Bayraktar TB-2 активно участвовали в военных конфликтах в Сирии и Ливии. В последние недели турецкие дроны также были задействованы в Нагорном Карабахе, где смогли нанести серьезный урон армянским войскам.

Читайте: В США провели испытания БПЛА Reaper с рекордным количеством ракет

В ближайшее время турецкие дроны могут появиться и в украинском небе. Как заявил генеральный директор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря, возможность закупки и лицензионного производства турецких дронов Bayraktar на Украине не так давно обсуждалась на высоком уровне.

Всего министерство обороны Украины планирует закупить от шести до 12 комплексов Bayraktar TB2, каждый из которых включает от 6 до 12 станций управления, и от трех до четырех беспилотных аппаратов. В 2019 году Украина уже получила шесть таких беспилотников, которые с тех пор регулярно принимают участие в военных учениях.

Предполагается, что совместное производство (крупноузловая сборка дронов) будет локализовано в Украине, идет выбор места для завода. Стоимость комплекса, в том числе с учетом импортных комплектующих, которые сама Турция закупает, при этом уменьшится на треть, говорит Ноздря.

Пока что Украина продолжает опытную эксплуатацию уже приобретенных комплексов: идет определение их устойчивости к суровым климатическим условиям. Последующая продажа Украине Bayraktar TB2 зависит от результатов этой проверки, подчеркнул глава Укрспецэкспорта.