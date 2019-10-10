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На МКС с помощью 3D-принтера впервые напечатали кишечную палочку

Главная » Последние новости » Новости технологий » На МКС с помощью 3D-принтера впервые напечатали кишечную палочку
 
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На борту МКС состоялся биологический эксперимент. Во время печати кишечной палочки не заразился ни один из астронавтов.

Космонавты на МКС с помощью 3D-принтера создали бактерии кишечной палочки. В ходе эксперимента они проверили, как бактерии реагируют на препараты антибиотиков. До этого времени подобных исследований в условиях космоса не проводилось, информирует enovosty.com/news.

Как передает руководитель проекта Юсеф Хесуани, сейчас специалисты из Института Гамалеи анализируют полученные результаты. Ученые смотрят, насколько кишечная палочка «озлобилась» и стала антибиотикорезистентной в космосе. В ближайшие месяцы специалисты обещают представить выводы.

Известно также, что во время печати кишечной палочки на МКС бактерии сгруппировались в трехмерную структуру – своеобразную биопленку. На нашей планете подобное происходит во время хронических бронхитов.

Ожидается, что данный эксперимент поспособствует созданию новых видов антибиотиков для излечивания стойких хронических заболеваний как на Земле, так и в космосе.

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Юсеф Хесуани добавил, что во время печати кишечной палочки ни один из астронавтов не пострадал и не заразился бактерией. Системы, в которых проходил эксперимент, имели целых три степени защиты.


Автор: Катерина Лукьянчук
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