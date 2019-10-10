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Археологи обнаружили самую старую карту загробного мира

Главная » Последние новости » Новости технологий » Археологи обнаружили самую старую карту загробного мира
 
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По их оценкам ее возраст составляет примерно 4 тысячи лет. Символы изображены на досках, с которых был сделан гроб. Этот гроб находиться в погребальной шахте некрополя Дейр-эль-Берша. Эксперты заявляют, что в этой покоиться тело весьма богатой женщины Анк. Она жила примерно в 2050-1710 году до нашей эры.

Надпись на досках сделана старинными символами, известные также как «Книга двух путей». Изображено путешествие умершего человека по загробному миру. Эта «книга» была создана до того, как появилась «Книга мертвых». Последняя пользовалась популярностью в эпоху Нового царства, информирует enovosty.com/news.

На досках неизвестный автор изобразил два разных пути, по которым усопшие могут попасть в царство Осириса. Кроме этого в тексте есть заклинания, которые должны были уберечь душу от демонов. Ученые отметили, что гробницу Анк разграбили и многие артефакты утерялись. Эти доски уникальные с точки зрения науки.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 15

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