У Александра Усика отобрали еще один чемпионский титул

Главная » Последние новости » Новости спорта » У Александра Усика отобрали еще один чемпионский титул У Александра Усика отобрали еще один чемпионский титул

Закрыть Отправить

WBO лишила украинского боксера титула чемпиона мира в первом тяжелом весе. На такой шаг организация пошла из-за перехода Усика в супертяжелый вес.

Усик потерял пояс чемпиона из-за перехода в другую весовую категорию. Об этом передают специалисты пресс-службы WBO, информирует enovosty.com/news.

Данное событие поспособствовало тому, что новым чемпионов мира по версии WBO в весовой категории до 90,7 кг теперь является Кшиштоф Гловацки. Об этом сообщил президент организации Франсиско Валкарсель.

Отметим, что Головацки родом из Польши. Как раз у него осенью 2016 года Александр Усик отвоевал пояс и впервые добыл статус чемпиона мира. Защищать титул Гловацки будет через 9 дней – 15 июня. Бой пройдет в Риге. Поляк будет соревноваться с Майрис Бриедис в полуфинале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии.

Напомним, ранее стало известно, что и WBC объявил пояс в тяжелом весе, который принадлежал Усику, вакантным. Данное решение также было спровоцировано переходом украинца в супертяжелый вес.

Читайте: Кейт Миддлтон получила от Елизаветы ІІ новый почетный титул

Александр Усик, лишившийся чемпионских титулов, на своей странице в Faсebook показал, что не расстраиваться. Спортсмен обнародовал свое улыбчивое фото. Боксер пожелал всем хорошего настроения. «Улыбайтесь, друзья», — написал он.