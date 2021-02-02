Фото дня: в Сети появились фотографии «Донбасс Арены» в оккупированном Донецке

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В интернете появились фотографии "Донбасс Арены" в оккупированном Донецке.

На снимках видно, что окрестности стадиона зарастают бурьяном и никому нет до этого никакого дела, информирует enovosty.com/news.

Фотографии знаменитого донецкого стадиона опубликовали в группе «Люфт Ганза» в Twitter. Они датированы январем 2021 года.

Аллеи, выложенные камнем, больше напоминают заброшенный парк. Трава выросла выше скамеек и заполонила собой пространство, со скамеек облущивается краска, а из дорожек выбивается плитка.

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Стоит отметить, что на «Донбасс Арене» футбольные матчи не проходят с 2014 года после начала военных действий на востоке Украины. В последний раз местный «Шахтер» вышел на поле этого стадиона 2 мая 2014 года. Тогда футбольный клуб играл с «Мариуполем».

Открытие стадиона «Донбасс Арена» состоялось 29 августа 2009 года — в День шахтера и День города Донецка. Стадион получил высокую оценку контролирующих органов и УЕФА. Стоимость проекта, строительства стадиона и парка вокруг него составила 400 миллионов долларов.

Так выглядел стадион «Донбасс Арена» до оккупации: