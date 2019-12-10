Новым чемпионом мира по пауэрлифтингу стал полицейский из Киева
Правоохранитель Руслан Слюсаренко добыл звание чемпиона мира пауэрлифтингу. Решающий турнир состоялся в Одессе.
Новым чемпионом мира по пауэрлифтингу признан Руслан Слюсаренко – полицейский полка «Миротворец» города Киев. Об этом передает пресс-центр полиции Киевской области, информирует enovosty.com/news.
В ведомстве отметили, что Руслан добыл первенство в рамках открытого чемпионата мира GPC World Cup 2019. Состязания проходили в Одессе. Слюсаренко занял первое место в весовой категории 90. Его результат – 680 килограмм. Среди всех участников он был признан самым сильным, получив абсолютное первенство.
Помимо звания чемпиона мира, Руслан Слюсаренко стал еще и «Мастером спорта международного класса» по данному виду спорта.
Украинские полицейские прославляют нашу страну в различных видах спорта уже не в первый раз. Напомним, в прошлом году правоохранитель из Днепра Святослав Цветков стал победителем международных соревнований IRONMAN, проходивших в Турции. Украинец преодолел 1,9-километровую дистанцию в Средиземном море, проехал 90 км на велосипеде и пробежал 21 км. На все это у него ушло 3 часа 56 минут 23 секунды.
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