Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости спорта » Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (ВИДЕО) Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (ВИДЕО)

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Усик и Уизерспун уже прибыли в США. В Чикаго они готовятся к бою, запланированному на 13 октября.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик встретился с Чаззом Уизерспуном на открытой тренировке. Соревнование двух спортсменом прошло в Чикаго.

Отметим, что первоначально 13 октября наш земляк должен был встретится с Тайроном Спонгом – боксером из Нидерландов. Однако дело в том, что Спонг не проел допинг-тест. Поэтому команде Александра Усика пришлось оперативно искать нового соперника. За четыре дня до предстоящего боя на ринг согласился выйти 38-летний Чазз Уизерспун.

Букмекеры уже сделали прогноз на бой. По их мнению, украинец – безоговорочный фаворит. Ставки на победу усика принимаются с коэффициентом 1,01, в то время как на успех Уизерспуна – 17,00. Ничью эксперты оценили коэффициентом 34,00.

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Напомним бой Усика и Уизерспуна состоится на чикагской арене Wintrust.