Акция у Кабмина: Переселенцы просят о помощи (ВИДЕО)

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Под стенами Кабмина Украины прошла акция переселенцев с оккупированных территорий, призванная привлечь внимание общественности к решению многочисленных проблем с которыми сталкиваются украинцы находясь во внутренней иммиграции.

В частности, одной из основных проблем с которыми сталкиваются эти люди — это отсутствие своего жилья, а также весьма призрачная перспектива его покупки, информирует enovosty.com/news.

Митингующие просят Кабмин рассмотреть предложение Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины об увеличении финансирования государственной программы помощи переселенцам и участникам АТО на сумму 500 млн грн. По мнению митингующих — это позволит гораздо большему числу переселенцев получить шанс обрести свой дом.

На сегодняшний день финансирование данной программы осуществляется в размере 100 млн грн на год на всю Украину.

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