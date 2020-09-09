Польша заняла категоричную позицию по «Северному потоку-2» из-за Украины

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Польша заняла категоричную позицию по "Северному потоку-2", который угрожает Украине и может привести к дестабилизации в Восточной Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что реализация проекта «Северный поток-2» угрожает Украине и может привести к дестабилизации в Восточной Европе. Об этом он заявил 8 сентября, сообщает «Польское радио», информирует enovosty.com/news.

По мнению главы польского правительства, строительство газопровода является политическим проектом, который может привести к дестабилизации Восточной Европы, а Украина рискует остаться без поставок газа. «События в Беларуси, когда Путин угрожает военным вторжением, должны стать последним сигналом тревоги для Германии в ее позиции и позиции Европейского Союза относительно Nord Stream 2», — сказал польский премьер. «Навальный — это очень печальный пример того, как Россия относится к своим гражданам и лидерам оппозиции. Это заслуживает осуждения, следует принять сильных санкций. Надеюсь, что люди, которые принимают решения (по делу Nord Stream 2), изменят свое мнение «, — отметил Моравецкий.

Кроме того, Моравецкий убежден, что против Кремля должны быть введены жесткие санкции. Напомним, 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас впервые связал отравление российского оппозиционера Алексея Навального со строительством газопровода.

Он признал, что прекращение строительства трубопровода нанесет вред немецким и европейским компаниям. Однако, по словам министра, было бы неправильно «изначально исключать» любые последствия для этой инициативы в связи с событиями по поводу Навального.

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