«Красная» Украина: Стало известно, как накажут бунтующие регионы

Главная » Последние новости » Новости общества » "Красная" Украина: Стало известно, как накажут бунтующие регионы "Красная" Украина: Стало известно, как накажут бунтующие регионы

Закрыть Отправить

За отказ соблюдать правила карантина придётся дорого заплатить

Региональные власти в Украине смогут дорого поплатиться за отказ выполнять условия карантина «красной зоны». Это при том, что в Министерстве здравоохранения Украине не исключают возможности введения «красной» зоны на территории всей страны. Вместе с тем, есть риск, что местные власти в регионах будут саботировать карантинные правила и отказываться их исполнять. Из-за этого центральные власти уже сейчас задумались о том, как в более жесткой форме реагировать на саботаж, информирует enovosty.com/news.

В СМИ появилась информация о том, что для борьбы, а точнее — «индивидуальной беседы», будут создавать специальные группы. В частности, речь идёт о спецгруппе, в которую будут входить представители СБУ и МВД. Особо ретивые могут даже попасть под конкретную уголовную статью и получить реального наказания. Источники сообщают о том, что всё будет зависеть от того, как изменится темп заболеваемости коронавирусом в стране.

Отметим, ранее в правительстве заявили о том, что страна будет двигаться по пути адаптивного карантина и не вводить жестких ограничений. Это может «заморозить» экономику, которая только начала выходить из комы, вызванной жестким карантином. Вместе с тем, в МОЗ допускают, что всю страну придётся закрасить в «красный» цвет. Тогда и может появиться причина бороться с бунтующими регионами, которые будут отказываться вводить жесткий карантин.