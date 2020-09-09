Контрразведка разоблачила схему легализации в Украине граждан РФ

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Контрразведка разоблачила в Харьковской области схему легализации в Украине граждан РФ

Сотрудники контрразведки разоблачили в Харьковской области незаконную схему легализации в Украине россиян. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ. Об этом сообщает Новое время, информирует enovosty.com/news.

Как сообщается, житель Харькова занимался изготовлением пакета поддельных документов, которые должны были стать основанием для оформления Госмиграционной службой биометрических паспортов гражданина Украины. Стоимость такой услуги организатор схемы оценил в $5 тысяч.

Оперативники спецслужбы задержали его непосредственно при передаче украинского загранпаспорта очередному клиенту. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (от 7 до 9 лет)