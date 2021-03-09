Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл посмотрело более 17 млн американцев

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Воскресное интервью было первым, которое пара дала с тех пор, как год назад они отказались от королевских полномочий.

Около 17,1 миллиона американцев посмотрели скандальное телеинтервью Опры Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган, сообщила в понедельник телекомпания CBS. Об этом пишет Reuters.

CBS заявила, что двухчасовое интервью, в котором Гарри и Меган обвинили королевскую семью в расизме и неспособности защитить их от негативного освещения в СМИ, привлекло самую большую аудиторию для любого развлекательного мероприятия со времен телетрансляции церемонии Оскар в феврале 2020 года, которую посмотрели 23,6 миллиона зрителей, информируют "Экономические новости".

По сообщению CBS, это было также наиболее просматриваемое событие, кроме Суперкубка в прайм-тайм, более чем за год. Суперкубок Национальной футбольной лиги (Super Bowl) регулярно собирает около 100 миллионов зрителей и является самым популярным телевизионным событием в Соединенных Штатах.

Воскресное интервью было первым, которое пара дала с тех пор, как год назад они отказались от королевских полномочий. Меган говорила о мыслях о самоубийстве, а Гарри сказал, что его отец, принц Чарльз, подвел его.

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Букингемский дворец пока никак не прокомментировал интервью Меган и Гарри.

Событие активно обсуждали в социальных сетях, утренних телешоу и первых полосах газет в понедельник в Великобритании и за рубежом.

Хэштег #HarryandMeghanonOprah входил в пятерку самых популярных запросов в Твиттере во время и после трансляции.

Интервью пары касалось не только их напряженности в отношениях с королевской семьей, но и отвращения Гарри к поведению британской прессы, особенно таблоидов.