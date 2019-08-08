В Украине планируется открытие офиса подразделения противодействия наркопреступности США

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В Национальной полиции Украины сообщили, что в Украине планируется открытие офиса подразделения противодействия наркопреступности США

В 2020 году в Украине планируется открытие офиса подразделения противодействия наркопреступности США, — сообщает Нацполиция на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Об этом шла речь во время встречи первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и руководителя офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Минюста США в Варшаве Джейсона Шумахера.

«За всю новейшую историю Украины — 25 лет — ни разу не проводились такие масштабные и результативные специальные операции. Ни разу не изымались такие партии наркотических веществ — кокаина, героина. Это наша с вами общая победа. Только в сотрудничестве мы смогли достичь таких результатов», — отметил Вячеслав Аброськин.

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