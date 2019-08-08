Смерти не существует,- ученые

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Роберт Ланц, который является научным сотрудником Университета Северной Каролины заявил, что на самом деле смерть не существует. Она больше похожа на мираж, который создает разум человека.

Ученый подчеркивает, что когда наступает физическая смерть, то человек просто попадает в другое измерение. Этот процесс во многом напоминает цикл жизни многолетних растений, информирует enovosty.com/news.

Ланц добавляет, что и окружающие пространство создается разумом человека. Другими словами индивидуум живет не в окружающем мире, а в собственной интерпретации. Он говорит, что можно взять под контроль и события, если изменить мышление.

Для подтверждения своих выводов, ученый ссылается на гипотезу в физике, которая существует уже давно. В ней речь идет о том, что присутствует безграничное число Вселенных, где есть разные вероятности людей и обстоятельств.