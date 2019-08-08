Человечество ждет масштабный продовольственный кризис, — ООН

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Из-за глобального потепления и резкого роста количества людей на планете возникнет продовольственный кризис. К такому выводу пришли специалисты ООН.

В свежем докладе Межправительственной экспертной группы ООН по изменению климата идет речь о последствия деятельности человека и глобальном потеплении. Над этой работой трудились 103 специалиста из 52 стран мира. Труд готовили на протяжении двух последних лет, информирует enovosty.com/news.

К сожалению, прогноз вышел довольно пессимистичным. Эксперты сошлись во мнении, что если среднегодовая температура поднимется на 2 градуса, многие урожайные земли станут пустынями. Помимо этого, ожидаются разрушение инфраструктуры на территории вечной мерзлоты, возникновение масштабных засух в разных уголках планеты, а также всевозможные катаклизмы.

По мнению ученых, сейчас главный фактор изменения климата – уничтожение лесов. Именно они поглощают углекислый газ. Специалисты подсчитали, что на Земле уже исчезло 70% лесов.

Из-за климатических изменений прогнозируется уменьшение урожая различных сельскохозяйственных культур. Так, до 2050 года стоимость злаковых может подскочить на 29%. В ближайшие же 60 лет, если ситуация не измениться, в США уровень зерновых, соевых и бобовых упадет на 80%.

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