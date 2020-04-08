Ёлкин остроумно обыграл тему «социальной дистанции»

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Во многих странах мира сейчас введены жесткие меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19

Известный российский карикатурист своей новой карикатурой обыграл тему социального дистанциирования, которая сейчас, как никогда, актуальна. Так, одна из главных рекомендаций, как обезопасить себя и других людей от инфицирования, — это соблюдение дистанции от других людей не менее метра, информирует enovosty.com/news.

Отмерим, ранее «Экономические Новости» сообщили о том, что в Нидерландах премьер Марк Рютте призвал жителей страны готовится к тому, что нормы социального дистанцирования будут действовать еще длительное время. Новые нормы — дистанции в полтора метра.