Ёлкин остроумно обыграл тему «социальной дистанции»
Во многих странах мира сейчас введены жесткие меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19
Известный российский карикатурист своей новой карикатурой обыграл тему социального дистанциирования, которая сейчас, как никогда, актуальна. Так, одна из главных рекомендаций, как обезопасить себя и других людей от инфицирования, — это соблюдение дистанции от других людей не менее метра, информирует enovosty.com/news.
Отмерим, ранее «Экономические Новости» сообщили о том, что в Нидерландах премьер Марк Рютте призвал жителей страны готовится к тому, что нормы социального дистанцирования будут действовать еще длительное время. Новые нормы — дистанции в полтора метра.