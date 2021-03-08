Битва за цветы: В столице 8 марта продают букеты по 20 000 гривен (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Битва за цветы: В столице 8 марта продают букеты по 20 000 гривен (ФОТО) Битва за цветы: В столице 8 марта продают букеты по 20 000 гривен (ФОТО)

Закрыть Отправить

В понедельник, 8 марта, отмечается Международный женский день. В этот день в Киеве продавали цветы и букеты по цене, превышающей даже 20 тысяч гривен.

Так, на столичном Бессарабском рынке цены на цветы к 8 марта «кусались». Там за один тюльпан просили 35 гривен, а за одну высокую розу — 85 гривен, — сообщает издание «Обозреватель», информирует enovosty.com/news.

Добавим, купить в Киеве можно букеты на любой вкус и кошелек. В продаже также были цветочные композиции по цене 5330, 6740 и даже 20270 гривен.

Кроме того, блогер Иван Маруныч поделился фотографией, как выглядит очередь возле магазина цветов в Киеве:

Читайте: Министерство инфраструктуры оригинально поздравило женщин с 8 марта