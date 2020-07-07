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На Днепропетровщине полицейские задержали группу наркоторговцев

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Полицейские задержали группу наркоторговцев, которые распространяли наркотические средства путем закладок на территории города.

На Днепропетровщине полицейские задержали группу наркоторговцев. Документируя преступную деятельность было установлено, что группа создана на этнической основе, информирует enovosty.com/news.

Сбытом наркотиков занимались трое мужчин 19-30 лет и 53-летняя женщина. Распространяли они наркотические средства путем закладок на территории города. Свои действия координировали через мобильную связь. Ежемесячно от такого незаконного бизнеса они получали прибыль около 200 000 гривен.

6 июля в рамках открытого уголовного производства работники полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры с привлечением спецназа КОРД провели 5 санкционированных обысков по месту жительства членов преступной группировки

В ходе пяти обысков было изъято 44 слип-пакета с наркотическим веществом «Метадон», 3 слип-пакета и бумажный сверток с марихуаной, 3 стартовых пистолета, переделанных под патроны метательного действия, 32 патрона к ним и деньги. Кроме этого изъяли пустые слип-пакеты, весы и мобильные телефоны. Все вещественные доказательства направили на проведение экспертизы.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 131

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