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Если Россия использует авиацию на Донбассе, ответ будет равноценным — советник министра МВД

Главная » Последние новости » Новости общества » Если Россия использует авиацию на Донбассе, ответ будет равноценным - советник министра МВД
 
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Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко рассказал о Стратегии деоккупации Донбасса и подтвердил, что МВД готово ее реализовать, если такое решение будет принято руководством страны.

Такие заявления в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко.

По его словам, Украина готова ответить на любые действия страны-агрессора, даже на полномасштабное наступление, информирует enovosty.com/news.

«Конечно, мы ожидаем ответа. Потому что они иначе не могут», — сказал Поцелуйко в ответ на вопрос о реакции России на решение СНБО по закрытию телеканалов Медведчука и Козака. Он добавил, что это удар по инструменту влияния России в Украине и этот удар очень сильный, который является потрясением для Москвы.

Советник не ожидает серьезной активизации военных действий на Донбассе в ближайшее время, потому что снег растаял и вести бои тяжело. Однако, по его словам, Украина учитывает, что такое может произойти, когда поля подсохнут.

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«Уверяю вас, что мы готовы к ответу, готовы к агрессии, готовы даже к полноценному вторжения. По словам министра (Арсена Авакова — ред.), если это будет тотальное наступление россиян, оно будет сокрушительным для них», — сказал Поцелуйко.

Также советник считает, что если по Украине будет нанесен удар при помощи авиации, то это станет доказательством участия России в боевых действиях в Донбассе. Он отметил, что у Киева тоже есть авиация и еще поддержка Запада, поэтому Украина в этом случае также сможет дать равноценный ответ.

«Авиацию они не могут использовать. Они говорят, «их там нет». Как они могут открыто использовать свою авиацию? Это будет нарушение всех их предыдущих позиций. Если они используют авиацию, это будет доказательством их агрессии, совсем другой разговор. Потому что у нас тоже есть авиация, и у нас есть поддержка Запада. И поверьте, ответ будет равноценным», — подчеркнул советник министра МВД.

Напомним, за минувшие сутки, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»,  Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 303

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