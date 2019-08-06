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СБУ блокировала очередную попытку вербовки украинцев российскими спецслужбами (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала очередную попытку вербовки украинцев российскими спецслужбами (ВИДЕО)
 
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Сотрудники СБУ пресекли очередные попытки вербовки украинцев спецслужбами Российской Федерации для осуществления разведывательной деятельности

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины пресекли очередные попытки вербовки украинцев спецслужбами Российской Федерации для осуществления разведывательной деятельности в ущерб государственной безопасности, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

По имеющейся в СБУ информации, повышенный интерес со стороны враждебных спецслужб вызывают представители органов государственной власти, правоохранители, военные и члены их семей, а также граждане, которые долгое время работали на стратегически важных объектах.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что зимой 2018 представители ФСБ РФ завербовали бывшего работника завода «Крымский Титан» во время его поездки на временно оккупированную территорию Крыма. При прохождении паспортного контроля на пункте пропуска «Армянская» мужчину пригласили для проведения дополнительной «беседы». Применяя методы психологического и физического давления, сотрудники вражеской спецслужбы требовали, чтобы он признался в мифических связях со Службой безопасности. Кроме того, представители ФСБ намекали на якобы причастность мужчины к аварии на «Крымском Титане», видя в этом признаки диверсии. Не получив от украинца реальных доказательств, эфэсбэшника заставили его под диктовку написать «признание» о работе на СБУ и обязательство о тайном сотрудничестве.

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После возвращения на подконтрольную Украине территорию мужчина попал в поле зрения отечественной спецслужбы. Сейчас он предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки. Служба безопасности в очередной раз предостерегает наших соотечественников о возможности избегать поездок в Российскую Федерацию, на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Подчеркиваем, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 УК Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с иностранным государством, иностранной организацией и о полученном задании.

Гражданам Украины, в адрес которых поступали предложения вербовочного характера от вражеских спецслужб, настоятельно рекомендуем безотлагательно обращаться в органы СБ Украины.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 53

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