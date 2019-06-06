Сегодня православные христиане отмечают Вознесение Господне: история и традиции праздника

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Вознесение Господе – один из самых важных праздников в православном мире. Традиционно его отмечают на сороковой день после Воскрешения Иисуса — Пасхи.

Вознесение ежегодно отмечают в четверг. Дата же меняется в зависимости от Пасхи. Согласно Библии, после воскрешения Иисуса прошло 40 дней до того момента, когда он покинул этот мир. Произошло данное событие на глазах его учеников. Иисус Христос, отправляясь в рай, пообещал миру возвратиться перед «концом света», информирует enovosty.com/news.

На Вознесение Господне принято посещать церковь. Молятся за здоровье, мир в доме и высокий урожай. Христиане считают, что сегодня Иисус пребывает среди нас и хорошо слышит человеческие просьбы.

Сегодняшний праздник знаменует окончание пасхального цикла. Наши предки, вспоминая о подвиге Христа, выпекали в этот день булочки в форме лесенки, символизирующие переход Господа в рай. Выпечкой угощали родных и близких. Также «лесенки» носили на могилы родственников.

Нельзя сегодня ругаться и желать кому-либо зла. Согласно народным приметам, не стоит сегодня плевать на землю, ведь по ней «ходил сам Господь». В вознесение Господне не занимаются тяжелой работой и не выносят мусор из избы.

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