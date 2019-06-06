Папа Римский внес правки в текст молитвы «Отче наш»

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Папа Римский официально одобрил изменение самой популярной молитвы в христианстве. В «Отче наш» отредактирована одна строчка, касающаяся искушения.

Папа Фанциск разрешил изменить текст молитвы «Отче наш». Первым нововведение обнародовал христианский ресурс Ucatholic, информирует enovosty.com/news.

Изменения коснулись фразы об искушении. В исходном варианте молитвы существовала такая строчка: «и не введи нас в искушение». Теперь же можно говорить следующее: «и не дай нам поддаться искушению».

Папа Римский, комментируя изменение текста христианской молитвы, заявил, что предыдущая версия фразы подразумевает, что именно Господь пытается как-бы привести нас в искушение. На самом деле, по мнению Папы, это не так – искушение – человеческий фактор. Бог позволяет нам испытывать искушение, говорит Франциск, а человек должен сам делать выбор.

Отныне новая редакция «Отче наш» будет использоваться на всей планете. Об этом заявил католический лидер.

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Помимо правок в молитве, Папа Римский одобрил еще и редактирование популярного радостного песнопения «Слава в вышних Богу». Изменения коснулись перевода Римского миссала. Фразу «мир на земле людям доброй воли» изменили на «мир на земле людям, любимым Богом».