Гончаренко не припомнил проявлений сексизма в стенах украинского Парламента (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Гончаренко не припомнил проявлений сексизма в стенах украинского Парламента (ВИДЕО) Гончаренко не припомнил проявлений сексизма в стенах украинского Парламента (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко, в кулуарах Верховной Рады, рассказал, сталкивался ли он с буллингом в детстве, а также известны ли ему случаи проявления сексизма в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщает собкор «Экономических новостей» в Верховной Раде Украины, информирует enovosty.com/news.

Гончаренко убеждён, что проявления сексизма недопустимы, как в отношении женщин, так и в отношении мужчин.

По его словам, на законодательном уровне Верховная Рада на этой пленарной неделе проголосовала законопроект, который призван ввести ответственность за дискриминацию женщин и мужчин в рекламе.

На вопрос журналистов относительно того, были ли проявления сексизма по отношению к самому нардепу в стенах Верховной Рады, Гончаренко ответил отрицательно, отметив, что сам не проявлял сексизм по отношению к коллегам по парламенту, и по отношению к нему не было подобных проявлений.

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Гончаренко также поделился с журналистами своим отношением к буллингу и доводилось ли ему сталкиваться с подобными явлениями в личной жизни.

«С боулингом не сталкивался, но, считаю это явление серьезной проблемой современного общества. Это серьёзная вещь и я, как отец двоих детей, хочу, чтобы наши дети были защищены и таких вещей. Тем более мы на законодательном уровне принимали решения, чтобы эффективно бороться с буллингом», — подытожил народный депутат.

Напомним, с 5 марта 2021 года, по случаю Международного женского дня, в Верховной Раде Украины проходит акция «Не в моем парламенте» (#NotinMyParliament), инициированная замглавы Верховной Рады Украины Еленой Кондратюк и Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

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«Проблему сексистского поведения в стенах Верховной Рады надо признавать. Она есть, об этом нужно говорить, ее не стоит замалчивать, с этим нельзя мириться. С этим надо бороться. Объяснять, убеждать, вводить ответственность за публичные проявления сексизма », — отмечает Елена Кондратюк.

Коме того, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который должен ввести ответственность за дискриминацию женщин и мужчин в рекламе.

Законопроект № 3427 поддержали 266 народных депутатов.