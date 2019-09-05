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Лох-несское чудовище попалось на камеру (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Лох-несское чудовище попалось на камеру (ВИДЕО)
 
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Члены рыболовного общества «Ness District Salmon Fishery Board» решили проследить за перемещением лосося в реке Несс. Для этого они использовали подводную видеокамеру. Но они и представить не могли, что возле камеры проплывет Несси.

Известно, что река Несс вытекает из озера Лох-Несс. Невозможно исключить тот факт, что запечатленное создание и есть знаменитым чудовищем. Конечно, на видео тяжело разглядеть, что именно проплывало мимо. Одни говорят, что это угорь. Но добавим, что размеры существа весьма большие, если сравнить его с лососем на первом плане. Другие считают, что рыбаки засняли обычную змею, информирует enovosty.com/news.

Nessie 010919

Lets be honest — when you see a large, eel shaped object passing your camera in the River Ness, the first thing you think of is #lochnessmonster 😂🙂👍

Читайте: Лох-несское чудовище существует: фото крупным планом (ФОТО)

Publiée par Ness District Salmon Fishery Board sur Dimanche 1 septembre 2019

Третьи отмечают, что когда велась съемка уровень воды весьма повысился из-за проливных дождей. И вполне возможно, что Несси попало в реку из озера. Но, к сожалению, это лишь догадки.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 18

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