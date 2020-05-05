СБУ блокировала попытки террористической организации «МГБ ЛНР» завербовать сотрудницу ПФУ (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала попытки террористической организации "МГБ ЛНР" завербовать сотрудницу ПФУ (ВИДЕО) СБУ блокировала попытки террористической организации "МГБ ЛНР" завербовать сотрудницу ПФУ (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

СБУ блокировала попытки террористической организации "МГБ ЛНР" завербовать сотрудницу ПФУ для получения информации о ветеранах силовых структур

Служба безопасности Украины фиксирует очередные попытки псевдоспецслужбы террористической организации «МГБ ЛНР» привлечь украинских чиновников и граждан к негласному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности нашей страны, информирует enovosty.com/news.

Контрразведчики установили, что в конце марта на чиновника Управления Пенсионного фонда одного из районов Луганщины через мессенджер «вышел» представитель так называемой «МГБ ЛНР». Его интересовала информация о персональных данных жителей района, в частности бывших сотрудников украинских силовых структур. За передачу конфиденциальных сведений он предложил женщине финансовое «вознаграждение». Чиновница отказалась сотрудничать с боевиками и обратилась в Службу безопасности Украины. Она подробно рассказала обо всех обстоятельствах склонения ее к противоправной деятельности.

Контрразведка СБУ также разоблачила попытку вербовки так называемой «МГБ ЛНР» жителя одного из населенных пунктов подконтрольной украинской власти территории Луганщины. По данным СБУ, человек периодически ездил на временно оккупированный Луганск по личным делам. Во время очередной поездки был задержан боевиками под вымышленным предлогом.

Читайте: СБУ разоблачила интернет-пропагандистов, которые действовали по заданию РФ

Угрожая лишением свободы, они пытались заставить гражданина согласиться на конфиденциальное сотрудничество с так называемой «МГБ ЛНР». По замыслу кураторов он должен был собирать сведения об украинских военных подразделениях, дислоцированных в регионе. Полученную информацию представители незаконных вооруженных формирований рассчитывали получать через средства электронной связи или во время личных встреч на временно оккупированной территории.

Попав в поле зрения украинской контрразведки, житель Луганщины по возвращению домой рассказал сотрудникам СБУ об обстоятельствах вербовки и поставленных задачах. Служба безопасности Украины в очередной раз напоминает, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы на срок до 15 лет. В то же время освобождаются от уголовной ответственности граждане Украины, которые на выполнение преступной задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершили и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и о полученном задании.